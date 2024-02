Ulaganjem građana žele izgraditi solarnu elektranu na Gradskoj tržnici

Na zgradi Gradske tržnice u Križevcima Energetska zadruga ZEZ Sunce, uz podršku Grada Križevaca i energetske zadruge KLIK, želi izgraditi solarnu elektranu sredstvima građana, najavljuju priopćenjem.

Namjera je kampanjom, koju će otvoriti početkom ožujka, kroz članske uloge prikupljati novac za izgradnju elektrane, energiju će prodavati na tržištu, a ostvarenu dobit isplaćivati članovima i ulagati u projekte smanjenja energetskog siromaštva i zaštite okoliša. Svi članovi ZEZ Sunca će time postati suvlasnici solarne elektrane.



“Sudjelovanje u izgradnji solarne elektrane na Gradskoj tržnici će biti otvoreno za građane iz cijele Hrvatske, no prednost će u prvih 7 dana od otvaranja kampanje ili do 50 posto potrebnog ulaganja imati građani Križevaca te općina Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Gornja Rijeka i Kalnik s ciljem da se dobrobiti projekta u što većoj mjeri zadrže lokalno“, objašnjavaju iz zadruge i dodaju da članovi ZEZ Sunca mogu biti i fizičke i pravne osobe.

Po sličnom principu, kroz zajmove građana, 2018. i 2019. su postavljeni “Križevački sunčani krovovi” na Razvojni centar i tehnološki park i na Gradsku knjižnicu, i to su bili prvi projekti građanske energije u Hrvatskoj.

Kako bi prikupili sve potrebne informacije i bili spremni uključiti se u novi projekt na vrijeme, iz ZEZ Sunca pozivaju sve zainteresirane građane na predstavljanja projekta, 27. veljače u 19 sati u Kinu Križevci. Za dolazak je potrebno prijaviti se na poveznici.