Velika čast: Igor Kudeljnjak večeras će prvi puta dirigirati Tamburaškim orkestrom HRT-a

Velika čast za Križevčanina Igora Kudeljnjaka. Večeras će prvi puta dirigirati Tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, uz sklopu tradicionalnog Uskrsnog koncerta.

Radost Uskrsa uz HRT ispunjena je i uvijek posebnim Uskrsnim koncertom. Koncert je to koji je 2017. potaknuo HRA Radio Sljeme, a od tada se održava u izvedbi jedinstvenog Tamburaškog orkestra HRT-a, večeras prvi put pod ravnanjem Igora Kudeljnjaka. Bit će to pravi tamburaški izazov koji gledateljima donosi splet tradicionalnih i suvremenih uskrsnih pjesama.

Tim smo povodom kontaktirali Igora Kudeljnjaka, koji je za portal Križevci.info podijelio dojmove oko večerašnjeg dirigentskog debija, barem kada se radi o Tamburaškom orkestru HRT-a.

“Na ovom ću koncertu zamijeniti maestra Sinišu Leopolda koji je odnedavno u mirovini, no on će i dalje, barem do kraja tekuće sezone, odraditi većinu koncerata. Zahvaljujem se kolegama i HRT-u na ukazanom povjerenju da prvi puta ravnam Tamburaškim orkestrom HRT-a”, rekao je Kudeljnjak.

Ravnanje ovim orkestrom velika je čast i nagrada Kudeljnjaku, koji je član Tamburaškog orkestra HRT-a već 19 godina. Pored toga, glazbeno je aktivan i kao dirigent Gradskog tamburaškog orkestra Križevci, kao i školskih tamburaških orkestara u Glazbenoj školi Alberta Štrige iz Križevaca.

Večerašnji koncert možete pratiti u izravnom televizijskom prijenosu u 20:05 sati na 3. programu HRT-a, dok će prijenos biti i na 2. programu Hrvatskog radija.

Koncert se prenosi izravno iz zagrebačke crkve Bl. Augustina Kažotića, a uz Tamburaški orkestar HRT-a nastupit će: domaćini Dječji zbor “Kažotići” uz Slavka Nedića, Komorni zbor “Ivan Filipović” kojim dirigira Goran Jerković, Trio Arijana Gigliani Philipp, Edmund Andler Borić i Bruno Philipp, kontratenor Marko Antolković i glumica Mladena Gavran.