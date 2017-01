Prvi dan nakon jednog od najvećih blagdana koji uobičajeno slavimo uz prepune stolove u obiteljskom okruženju, imali smo priliku barem dio prikupljene energije potrošiti u obilasku kalničkih planinarskih staza. Za to se uz suradnju prijatelja Željka Škvorca pobrinuo Stjepan Jembrek, koji je u Križevcima dobro znan kao Štef Antena, a u novije vrijeme sve više i kao Dobri Duh Kalnika s obzirom da svoju posvećenost radu s antenama sada fokusira na osmišljavajne i održavanje planinarskih puteva na Kalniku. Iako ovo nije ni približno jedina tura u godini koju Stjepan organizira, njena posebnost je i u tome što se ovaj pohod održao upravo na dan Stjepanovog imendana i rođendana.

Okvirno predviđena duljina rute je bila najavljena sa startom kod planinarskog doma i s 14km dužine trase te skliskim dionicama za koje je potrebna prikladna obuća i odjeća, ali bez točno najavljenog plana puta. Dio pojedinosti je bilo moguće saznati na početku pohoda, ali glavnina plana se je otkrivala tek kroz ostvarenje pojedinih dionica. Iako se startalo jedan sat nakon predviđenog vremena, u blagdanski opuštenoj atmosferi se isto tako laganom stazom prema sjeveru krenulo do vrha Peca, drugog najvišeg izdvojenog vrha na Kalniku (624mnv).

Na ovome vrhu je prije par godina na strmoj sjevernoj padini iskrčena šuma zbog otvaranja uzletišta za paragliding. Time je ovaj vrlo pristupačan vrh dobio na atraktivnosti te se s njega pružaju prekrasni vidici na sjeverni dio Kalničkog gorja, Varaždinske Toplice i Novi Marof. Hodnja se nastavila u klanac, do svetišta Majke Božje Hruškovske (cca 300mnv) koji se nalazi u blizini “crnog kamenoloma”. Do ovdje je stigla cijela početna grupa od dvadesetak planinara kojoj su na pohod stigli od Čakovca, Novog Marofa i uglavnom Križevaca. Manji dio se je ovdje odvojio te je najkraćim putem započeo povratak, dok je petnaestak planinara nastavilo uspon strmom stazom do grebenskog predjela Gregurovec.

Tu je uslijedio lakši dio staze između vrhova Kraljevčica i Korenić do predjela nazvanog “vražji vrt” koji se nalazi na visini od cca 450m. Radi se o predjelu sa strmim stijenama na kojima se nalazi i alpinističko penjalište, špilja Kranjča te lijep vidikovac na zapadni dio Kalničkog gorja gdje se posebno isticao Mali Kalnik. Ovdje je nakon kratkog odmora i okrijepe počeo povratak putem središnjeg grebena i najvišeg vrha Vranilac (643mnv) odakle se isticao lijep pogled u smjeru Ivanščice i Medvadnice koje su izranjale iz magle.

Vremenske prilike su za ovo doba godine bile izvrsne. Nakon više tjedana maglovitog vremena je svanuo sunčan dan bez vjetra i uz temperaturu do ugodnih desetak stupnjeva. Uz lijepo vrijeme su dobro raspoloženo društvo i izvrsna vidljivost iznad sumaglice u nizinama svakako dobrinijeli uspješnosti ture i vidnom zadovoljstvo svih sudionika.