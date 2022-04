Planinarsko društvo Kalnik poziva na tradicionalni Uskrsni pohod

Planinarsko društvo “Kalnik” organizira tradicionalni Uskrsni pohod kroz Klanac Šokot uz istoimeni slap, do Planinarskog doma na Kalniku na Uskršnji ponenedeljak, 18. travnja.

Polazak je u 9 sati ujutro iz središta mjesta Gornja Rijeka. Dolazak do Planinarskog doma na Kalniku planiran je oko 13 – 14 sati.

Trasa pohoda ide planinarskim putem 110 kroz Klanac Šokot do križanja Bela Gorica, sjeverno do šumskog predjela Sljeme, kod križanja Podkorenić desno na jug do vidikovca i križanja Prekrižje. Odmor i planinarskim putem 115 do planinarskog doma na Kalniku. Dužina staze pohoda je 10,8 kilometara.

Svi zainteresirani za pohod mogu se prijaviti na broj mobitela 095 845 8509 ili na email stjepanjembrek@gmail.com.