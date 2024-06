Križevčani na Dolomitima: Što se više penješ, priroda te nagradi još ljepšim pogledom

Planinska bajka i raj za fotografe – Dolomiti, skupina planina u istočnim Alpama u Italiji koju je proteklog vikenda posjetilo 16 križevačkih planinara. Iako je većina njih znala kamo ide, gledala je slike i snimke lokacija o kojima se priča, kad su ih uživo vidjeli ostali su bez teksta. “Zbilja je nestvarno, kao da je netko sve to tamo naslikao. Mi smo imali svoje rute koje smo obišli, bilo je izazovno, ali što se vise penješ, priroda te nagradi još ljepšim pogledom“, ispričala je križevačka planinarka.

Već prvi dan osvojili su vrh Piz Boe na 3152 mnv do kojeg su se, dijelom puta, uspinjali žičarom, i ukupno u šest sati prehodali oko 8 kilometara. “Dolje zeleno, a od žičare do vrha 3152 m snijeg, sunce, vjetar i na trenutke sitna kišica. Temperatura je gore bila oko 5 stupnjeva“, opisuje Zlatko Mustić. Godišnja doba izmjenjivala su se i drugi dan kad su hodali devet sati i prošli oko 14 kilometara do ledenjačkog jezera Lago di Antermoia na 2516 mnv. Do 2000 m uživali su zelenom proljeću, no već stotinjak metara iznad dočekao ih je snijeg i jezero koje se tek počelo otapati od leda.

Planinarskoj ekipi pridružili su se ovaj put i novi putnici, a među njima je bila Katarina Zidarić. Ljepota Dolomita ju je privlačila oduvijek i sad je, na nagovor prijateljice, odlučila poći na izlet s PD Kalnik.

“To mi je prvo putovanje tj. planinarenje s njima. Izlet je bio odlično organiziran, bili smo smješteni u mjestu Penia koja je okružena planinama i prekrasnim krajolikom. Svi krajolici koje smo prolazili svakoga ostavljaju bez daha. Svaki dan penjanja je bio izazovan na svoj način, ali uz odlično vodstvo gospodina Mustića i ostalih planinara, sve se savladalo bez problema. Bio je užitak pomicati svoje granice, a pritom promatrati planine i upijati novo iskustvo. Kad jednom stignete do vrha ili cilja, teškoće uspona brzo se zaborave. Preporučila bih svakome tko voli sport i prirodu da se priključi PD Kalnik u njihovim izletima koji će ih zasigurno oplemeniti i razveseliti kao što je i ovaj izlet mene“, poručila je Katarina.