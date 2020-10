U prostorijama Županijske uprave u petak, 9. listopada je održana 46. sjednica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije koju je vodio predsjednik Savjeta Stjepan Peršin. S obzirom da je zbog pandemije koronavirusa ovo bila prva sjednica Savjeta u ovoj godini i aktivnosti su provedene u manjoj mjeri, a do kraja godine bi se ako to prilike dopuste, trebale održati škola vožnje u zimskim uvjetima od 15. studenog do 15. prosinca u suradnji policijskih uprava i auto-moto klubova te besplatni tehnički pregled vozila od 13. studenog do 28. studenog.

Policijska službenica Mirela Škvorc iz Policijske uprave KKŽ na sjednici je prezentirala informacije o stanju sigurnosti u prometu za razdoblje siječanj – rujan 2020. U odnosu na prošlu godinu u predmetnom je razdoblju smanjen ukupan broj prometnih nesreća za 14 posto i broj smrtno stradalih za 40 posto, a smanjenje od 48 posto je zabilježeno i u broju teško ozlijeđenih osoba. Do povećanja je došlo u broju smrtno stradalih uslijed brzine ( poginula jedna osoba), a za 16 posto su povećane i represivne aktivnosti.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije Dragutin Guzalić izvijestio je o radovima na županijskim i lokalnim cestama, kazavši kako su u ovoj godini realizirana 22 projekta, a u posljednje četiri godine je na području županije obnovljeno oko 100 kilometara cesta naglasivši pritom dobru suradnju s jedinicama lokalne samouprave. Za redovno održavanje cesta godišnje se izdvaja oko 20 milijuna kuna, naglasio je ravnatelj Guzalić, napomenuvši kako se od Ministarstva prometa očekuje pomoć od 10 do 12 milijuna kuna što je prosjek sredstava koja se dobivaju unazad tri godine.

Uz navedene, sjednici Savjeta su prisustvovali i Pero Krešić iz Auto kluba Đurđevac,

Ivanka Vusić iz Policijske uprave KKŽ, ravnateljica osnovne škole u Đelekovcu Sonja Vuljak te Tomislav Teskera iz županijskog Upravnog odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.