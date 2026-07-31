Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci nastupio u Bazilici Santissima Annunziata u Firenci

Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci u utorak, 28. srpnja 2026. otputovao je u Firencu gdje nastupa na 13. Florence International Choir & Orchestra festivalu.

Natjecateljski nastup održali su jučer, 30. srpnja u 21 sat u Bazilici Santissima Annunziata. Kao što je bilo za očekivati, Križevčani su razveselili talijansku publiku te odlično nastupili.

Nastup na svečanom zatvaranju festivala i proglašenju rezultata Festivala održat će na Piazza del Duomo ispred poznate firentinske katedrale. Na Festivalu nastupa 11 ansambala iz Kine, Poljske, Estonije, Cipra, Slovačke i Hrvatske.