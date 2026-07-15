Na karting stazi BOX707 održane utrke Otvorenog prvenstva Hrvatske u kartingu

Proteklog je vikenda karting staza BOX707 ponovno postala središte hrvatskog oktanskog sporta. U organizaciji istoimenog Karting kluba BOX707 uspješno je održana treća ovogodišnja utrka Prvenstva Hrvatske. Ova atraktivna sportska manifestacija okupila je kremu domaćeg kartinga, a brojni posjetitelji imali su priliku uživati u napetim vožnjama najboljih hrvatskih vozačica i vozača koji su snage odmjerili u čak devet natjecateljskih klasa.

Sjajnu atmosferu i važnost ovog događaja prepoznali su i predstavnici lokalne samouprave. Uime Koprivničko-križevačke županije podršku natjecanju dali su zamjenik župana Mario Rajn te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Josip Kolar. Tom prigodom, zamjenik Rajn naglasio je koliko su ovakve manifestacije značajne za razvoj sportskog duha, ali i za promociju turističkih aduta ovog kraja. Posebno je pohvalio kontinuitet i trud organizatora koji iz godine u godinu na području Općine Drnje priređuju vrhunske automobilističke priredbe. Uz njih, okupljene je pozdravio načelnik Općine Drnje Matija Dolenec, dok je u službenom programu sudjelovao i direktor županijske Turističke zajednice Mario Fuček.

Ova sportska poslastica privukla je velik broj strastvenih ljubitelja motosporta i znatiželjnih posjetitelja koji su uživali u vrhunskim vožnjama. Vrijedi istaknuti kako je natjecanje imalo i veliku natjecateljsku težinu – utrke su se službeno bodovale za Prvenstvo Hrvatske te Otvoreno prvenstvo Zagreba, a sve pod strogim okriljem Hrvatskog auto i karting saveza (HAKS) i Zagrebačkog automobilističkog saveza (ZAS).