Tijekom vikenda međunarodni cornhole ponovno u Križevcima

Ovaj vikend Križevci su drugu godinu zaredom domaćin međunarodnog turnira “ACL Croatia Open” u cornholeu, sportu koji možda još niste imali priliku isprobati, ali biste ga se, jednom kad bacite prvu vrećicu, teško riješili. Od petka, 3. do nedjelje, 5. srpnja 2026. sportska dvorana OŠ Ljudevita Modeca i prostor ispred nje pretvaraju se u živo okupljalište za natjecatelje, obitelji, znatiželjnike i sve one koji jednostavno žele provesti dobar ljetni vikend. Ulazak je slobodan, a atmosfera je takva da nitko ne ostaje samo promatrač.

Glavni dio natjecanja odvija se u dvorani, gdje se najbolji igrači iz Hrvatske i cijele Europe bore za bodove europske serije. No pravo srce događaja je prostor ispred dvorane, otvoren za sve i tijekom sva tri dana, a u nedjelju termin je od 9 do 15 sati. U dvorani je nedjelja rezervirana za završnice i najuzbudljivije dvoboje. U svakom trenutku možete samo svratiti, pogledati partiju i ostati koliko želite. Turnir se održava pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije, a svečano ga je otvorio dožupan Mario Rajn.

„Iznimno mi je drago što po drugi put organiziramo turnir u Križevcima, koji je dio europske serije i okuplja velik broj igrača iz Hrvatske i Europe. Ponosan sam i neizmjerno zahvalan na podršci – od Županije, preko svih partnera i sponzora, do naših dragih volontera, bez kojih realizacija ovakvog događaja stvarno ne bi bila moguća,“ istaknuo je Marin Barišić, organizator iz Cornhole Croatia.

Što je zapravo cornhole? Pravila su tako jednostavna da ih svatko svlada u nekoliko minuta. Dvije nagnute drvene ploče s rupom postavljene su jedna nasuprot drugoj, a igrači naizmjence bacaju platnene vrećice punjene plastičnim granulama prema suprotnoj ploči. Vrećica koja padne na ploču nosi jedan bod, a ona koja završi u rupi čak tri. Ono što igru čini napetom jest to što se bodovi suparnika u istoj rundi međusobno poništavaju, pa se rezultat zna preokrenuti do samog kraja. Pobjednik je onaj tko prvi dođe do 21 boda.

Iza te jednostavnosti krije se pravi razlog zašto cornhole osvaja Europu: nema dobne granice ni potrebe za posebnom kondicijom, igraju ga zajedno djeca i djedovi, a svaka partija je opuštena i društvena koliko i natjecateljska. Naučite ga u pet minuta, a onda otkrijete da vas ona posljednja, odlučujuća vrećica tjera da igrate „samo još jednu“ rundu. Cornhole se najbolje razumije kad ga sami zaigrate – zato ćete pred dvoranom uvijek pronaći slobodnu ploču i nekoga tko će vam pokazati osnove.

Uz to, za sve generacije pripremili smo i badminton, strjeličarstvo i stolni tenis, aktivnu zonu sa sportskim izazovima za mlade i najmlađe, chill zonu s ležaljkama za predah uz glazbu, hranu i piće lokalnih ugostitelja i obrtnika. Ako imate djecu koja žele zaigrati ozbiljnije, tu je i Junior Open – natjecanje za najmlađe igrače koje je potpuno besplatno za sudjelovanje. Cilj je jednostavan: da što više djece i mladih otkrije cornhole i zavoli ga.

ACL Croatia Open nosi i humanitarni pečat. Tijekom turnira prikupljaju se sredstva za Udrugu „Maslačak“ Križevci – udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, nastavljajući tradiciju započetu prošle godine, kada je prvo izdanje turnira okupilo natjecatelje iz Hrvatske i drugih krajeva Europe.

Da ovakav događaj uopće zaživi, zaslužni su svi koji su stali iza njega. Jednako važan doprinos daju i naši sponzori – KTC, Robin, Decathlon, Amazinga i Wicked Wood Games – čija podrška izravno omogućuje da turnir raste, ostane besplatan za posjetitelje i iz godine u godinu bude sve bogatiji. Njihova vjera u ovaj sport i u Križevce zajednička je zasluga svih koji ovaj vikend čine mogućim.