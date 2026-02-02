Svečano proglašene najbolje sportašice i sportaši u 2025. godini

U petak je u kino dvorani Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci održano svečano proglašenje najboljih pojedinaca i sportskih ekipa, te najboljih sportskih djelatnika za 2025. godinu. Prizor okupljenih mladih sportskih snaga zaista veseli – križevački sport ima svijetlu budućnost. Mihaela Kögl iz Kluba za obaranje ruke Tigar i Ivan Drožđan iz Atletskog kluba Križevci proglašeni su najuspješnijim križevačkim sportašima u 2025. godini.

Okupljenima su se obratili Branislav Pengov, predsjednik Zajednice sportskih udruga Križevci te Tomislav Katanović, gradonačelnik Grada Križevaca. Čestitke svim laureatima uputio je gradonačelnik te pohvalio njihove uspjehe: „Ponosni smo što jedan mali grad može popuniti ovu dvoranu svojim najboljim sportašicama i sportašima. Prije svega, na ponos vama koji se sportom bavite i koji uspješno promovirate sport i naš grad.“ . Gradonačelnik Katanović je ujedno poželio svim sportašicama i sportašima puno uspjeha u ovoj godini.

Za najuspješniju križevačku sportašicu bila je nominirana i Iva Katalenac (Karate klub KTC), a za najuspješnije sportaše Domagoj Krulić (Streljački klub “Križevci 1252”), doktor šuta Ivan Svoboda (KK Radnik Križevci), mladi motociklistički as Karlo Gršić (MK Križevci) i Karlo Tokalić (BK Ronin).

Danijel Habdija iz Kluba za obaranje ruke Tigar najbolji je sportaš s invaliditetom. Najuspješnija perspektivna sportašica je Maria Gvozden iz Boksačkog kluba Ronin, a u konkurenciji su još bile Klara Rađa i Ema Brezović iz AK Križevci. Najuspješniji perspektivni sportaš je Borna Sačarić iz Streljačkog kluba “Križevci 1252”, a nominirani su bili Fabijan Gužvinec iz KK Radnik Križevci, Karlo Habjanović iz Karate kluba KTC, Janko Prodan iz BK Ronin te Pavo Jurić, Petar Kuzmić i Matej Puljak iz AK Križevci.

Najuspješnija ženska perspektivna ekipa su mlađe kadetkinje AK Križevci, a perspektivna muška ekipa su juniori Streljačkog kluba “Križevci 1252”. Najuspješnija ženska ekipa je iz AK Križevci, a kao najuspješniji muški sportski klub proglašeni su brzinci iz Motociklističkog kluba Križevci. Velika konkurencija bila je i u kategoriji najuspješnijeg sportskog trenera grada Križevaca u 2025., a titulu je ponio Mario Ban iz Karate kluba KTC. Nominirani su još bili Tomislav Matoić iz KK Radnik i Dragutin Sačarić iz Streljačkog kluba,
Posebna priznanja za postignute rezultate u prošloj godini dobili su Melita Brunović-Ćondić, Tamara Pap,
Olja Jelen i Mila Jurić iz AK Križevci, Ivan Blagaj i Mia Aleksa iz BK Ronin, Fabian Noa Jakopović, Lovro Plantak, Luka Habjanović i Luka Plantak iz Karate kluba KTC, Karlo Sačarić iz Streljačkog kluba “Križevci 1252”, Bruno Ljaljić, Nora Ljaljić i Sofija Kučar iz Šahovskog kluba, Rene Jandroković iz Taekwondo kluba Radnik Križevci i mlađe kadetkinje iz Stolnoteniskog kluba Križevci. Uime svih nagrađenih, Gradu je na podršci zahvalio najuspješniji križevački trener u 2025., Mario Ban.

Proglašenju najboljih sportašica i sportaša u prethodnoj godini prisustvovali su i zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel i tajnik Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Branko Zorko.

