Provjerite kako rade trgovine ove nedjelje u Križevcima i okolici

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:
- EUROSPIN (Ulica kralja Tomislava 47A), 08:00–20:00h
- Plodine (Ulica kralja Tomislava 51), 07:00-21:00h
- SPAR supermarket (Tadije Smičiklasa 5a), 07:00-15:00h
- Robin R1 (Ivana Lepušića 30, Križevci), 07:00-13:00h
- Robin R2 (Bjelovarska 28, Križevci), 07:00-13:00h
- Robin R3 (Pušća 27, Križevci), 07:00-18:00h
- Robin R4 (Marijana Detonija 2, Križevci), 07:00-18:00h
- Robin R5 (Bukovje Križevačko 29, Križevci), 07:00-18:00h
- Robin R9 (Sveta Helena 59, Križevci), 07:00-13:00h
- Robin R10 (Koruška 9, Križevci), 07:00-21:00h
- Robin R12 (Donja Glogovnica 78, Križevci), 07:00-18:00h
- Robin R14 (Potočka ulica 72, Križevci), 07:00-18:00h
- Robin R20 (Veliki Raven 53, Veliki Raven), 07:00-21:00h
- Robin R24 (Majurec 70, Križevci), 07:00-20:00h
- Robin R36 (Matije Gupca 40, Križevci), 07:00-21:00h
- Robin R53 (Mojsija Baltića 1, Križevci), 07:00-21:00h
- Robin R58 (Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 00:00-24:00h
- Robin R60 (Ulica bana Josipa Jelačića 14, Križevci), 07:00-21:00h