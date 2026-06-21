Provjerite kako rade trgovine ove nedjelje u Križevcima i okolici

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:

EUROSPIN (Ulica kralja Tomislava 47A), 08:00–20:00h

(Ulica kralja Tomislava 47A), 08:00–20:00h Plodine (Ulica kralja Tomislava 51), 07:00-21:00h

(Ulica kralja Tomislava 51), 07:00-21:00h SPAR supermarket (Tadije Smičiklasa 5a), 07:00-15:00h

(Tadije Smičiklasa 5a), 07:00-15:00h Robin R1 (Ivana Lepušića 30, Križevci), 07:00-13:00h

(Ivana Lepušića 30, Križevci), 07:00-13:00h Robin R2 (Bjelovarska 28, Križevci), 07:00-13:00h

(Bjelovarska 28, Križevci), 07:00-13:00h Robin R3 (Pušća 27, Križevci), 07:00-18:00h

(Pušća 27, Križevci), 07:00-18:00h Robin R4 (Marijana Detonija 2, Križevci), 07:00-18:00h

(Marijana Detonija 2, Križevci), 07:00-18:00h Robin R5 (Bukovje Križevačko 29, Križevci), 07:00-18:00h

(Bukovje Križevačko 29, Križevci), 07:00-18:00h Robin R9 (Sveta Helena 59, Križevci), 07:00-13:00h

(Sveta Helena 59, Križevci), 07:00-13:00h Robin R10 (Koruška 9, Križevci), 07:00-21:00h

(Koruška 9, Križevci), 07:00-21:00h Robin R12 (Donja Glogovnica 78, Križevci), 07:00-18:00h

(Donja Glogovnica 78, Križevci), 07:00-18:00h Robin R14 (Potočka ulica 72, Križevci), 07:00-18:00h

(Potočka ulica 72, Križevci), 07:00-18:00h Robin R20 (Veliki Raven 53, Veliki Raven), 07:00-21:00h

(Veliki Raven 53, Veliki Raven), 07:00-21:00h Robin R24 (Majurec 70, Križevci), 07:00-20:00h

(Majurec 70, Križevci), 07:00-20:00h Robin R36 (Matije Gupca 40, Križevci), 07:00-21:00h

(Matije Gupca 40, Križevci), 07:00-21:00h Robin R53 (Mojsija Baltića 1, Križevci), 07:00-21:00h

(Mojsija Baltića 1, Križevci), 07:00-21:00h Robin R58 (Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 00:00-24:00h

(Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 00:00-24:00h Robin R60 (Ulica bana Josipa Jelačića 14, Križevci), 07:00-21:00h