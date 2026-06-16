PD Kalnik organizirao izlet u Istru na mitsko-povijesnu stazu Trebišća-Perun

U nedjelju 31. svibnja vodič Planinarskog društva “Kalnik” Križevci Marijan Pofuk organizirao je izlet u Istru na mitsko-povijesnu stazu Trebišća – Perun koja prolazi obroncima Učke. Na izletu je bilo 35 planinara.

Prenosimo izvještaj objavljen na službenoj internetskoj stranici planinarskog društva, koji je napisala Marijana Čorak.

Plan je malo izmijenjen kako bismo vidjeli poznato planinarsko sklonište „Kremenjak“. Ishodište za planinarenje bile su Mošćenice, gradić smješten na obronku Učke na oko 180m n.v.. Odatle smo krenuli prema Trebišću.

Put je vodio malo cestom, a više ugodnim šumskim stazama do napuštenog zaseoka Potoki gdje je postavljena prva od 13 poučnih ploča s opisima slavenske mitologije. Nastavljamo dalje do Trebišća. Ulaz u napušteni zaselak (dio arheološke baštine) označen je velikim okvirom s mitološkim slavenskim simbolima.

Nakon odmora nastavljamo uspon stazom u serpentinama do Petrebišća – napuštenih i djelomično obnovljenih pastirskih stanova u dolini na stazi prema brdu Perun. Ubrzo smo stigli do raskršća gdje se odvajaju staze prema Perunu i Brgudu.

Nastavljamo prema Brgudu i Veloj ravni gdje je na travnatom grebenu između Brguda i Kremenjaka izgrađeno jedno od najmaštovitijih planinarskih skloništa u Hrvatskoj. To je sklonište „Kremenjak“ poznato i pod nazivom „Izvaljeno jaje u gnijezdu“.

Koristi se i kao promatračnica za ptice jer je smješteno na ruti preleta brojnih ptica selica. Sklonište je otvoreno 30. lipnja 2023. godine. Projektirao ga je i gradio riječki arhitekt Ivan Juretić uz veliku pomoć pazinskih planinara. Ovaj arhitekt projektirao je i gradio neka od najljepših planinarskih skloništa u Hrvatskoj ( Šugarska duliba, Ždrilo, sklonište „Miroslav Hirtz“).

Nakon razgledavanja, fotografiranja i odmaranja spustili smo se u kasnim popodnevnim satima u Mošćenice gdje nas je čekao autobus.