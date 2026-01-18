Osvrt na izlet – Peč (Tromeja), Belopeška jezera i jezero Jasna

30.11.2025. – avantura kroz tri države (i tri puta više smijeha). Vodič: Branko Vrbanec.

Ako je netko mislio da se u studenom ništa posebno ne događa – grdno se prevario! Naš planinarski pohod na Peč, Belopeška jezera i Jasnu bio je sve samo ne običan izlet.

Jutro smo započeli u 5:00, u vrijeme kad i pijetli još drijemaju. Srećom, ekipa je bila dobro opskrbljena – neki su već iz busa vadili vrući kuhani čaj, a neki tatarski čaj, pa je put prema Ratečama prošao u oblacima mirisne pare koja nas je grijala bolje nego svaki planinarski flis.

Uspon prema vrhu Peč bio je ugodan i pun smijeha. Troje naših mlađih planinara pokazalo nam je kako se to radi: dok su odrasli provjeravali puls i brojili slojeve odjeće, mališani su trčkarali uzbrdo kao da u snijegu traže skriveno blago.

Na vrhu – prekrasan pogled na Julijske Alpe, Karavanke, Kanalsku dolinu i pola Europe. Kažu da se vidi čak i Venecija… ali mi smo se više fokusirali na fotkanje i dokazivanje tko je zapravo prvi stigao na vrh.

Nakon silaska uputili smo se prema Belopeškim jezerima, mjestu koje izgleda kao da se netko poigrao filterima, ali bez Photoshopa.

Tirkizna voda, zrcalni odrazi i mekana šumska tišina bili su pravo malo iznenađenje. Šetnja oko jezera bila je idealna – dovoljno duga za uživanje, a ipak dovoljno kratka da troje malih planinara ne stignu istražiti baš svaku rupicu i kamen (ali skoro su uspjeli).

Neki od nas ponovno su posegnuli za čajem – ovaj put da se podsjetimo koliko je pametno u ruksak staviti termosicu. Oni s tatarskim čajem imali su i dodatni osmijeh na licu.

Za kraj, Jezero Jasna u svom večernjem, romantičnom izdanju. Svjetla šetnice igrala su po tirkiznoj površini, a zlatorog nas je dočekao kao pravi domaćin. Idealno mjesto za završetak dana, fotografiranje i zaključak da bi ovakvi izleti trebali biti redovna mjesečna terapija.

Ukupno oko pet sati laganog hoda, puno smijeha, odlična ekipa i vodič Branko koji je, ne znamo kako, uspio držati sve na okupu – čak i mališane, koji su, realno, vodili cijelu operaciju.

Hvala svima na prekrasnom danu – vidimo se uskoro na novim avanturama!

Izvor: pdkalnik.hr