Adventska staza na snijegu: Katschberg

U subotu, 6. prosinca, na sam blagdan svetog Nikole, započinjemo putovanje ugodnom vožnjom kroz Sloveniju i Austriju, uz smijeh, dobro raspoloženje i sigurnu ruku našeg vozača Danijela. Već oko 13 sati stižemo na naše odredište, Katschberg, planinski prijevoj koji se u adventsko vrijeme pretvara u pravu zimsku bajku. Kupujemo ulaznicu za adventsku stazu, koja uključuje termo-šalicu – mali, ali važan detalj koji će nas pratiti cijelog dana.

Mirisi kuhanog vina i toplih napitaka šire se zrakom već na samom početku, a odlično i veselo društvo daje naslutiti da nas čeka poseban doživljaj. Ispred nas se otvara prizor kao s božićne razglednice – snijegom prekrivene planine, svježi alpski zrak i tišina koju prekida tek škripa snijega pod nogama.

Prvih 1,5 kilometara vodi nas zimska šetnja do gostionice Bacher na Oberkatschbergu, smještene visoko iznad doline. To je tek uvod u ono što slijedi.

Nastavljamo Stazom vilenjaka, dugom 2,5 kilometra, gdje se stvarnost i mašta isprepliću. Oni koji žele mogu taj dio puta prijeći konjskom zapregom, dok ostali polako upijaju svaki detalj: božićni labirint, tople stanice s čajem i kuhanim vinom te romantičnu svjetleću šumu koja obasjava snježne grane i stvara nezaboravnu atmosferu.

Dolaskom do kolibe Pritzhütte na Katschbergu započinje vrhunac večeri – prava adventska čarolija. Kružna šetnja duga dva kilometra vodi kroz niz drvenih koliba i pretvara cijelo područje u pravu zimsku bajku.

Zvuci alpskog roga i tradicionalnih puhačkih sastava šire se hladnim planinskim zrakom i uvode nas u istinski božićni duh.

U jednoj od glazbenih drvenih koliba odzvanjaju božićne pjesme ,a nekoliko koraka dalje čekaju žive jaslice, s ovcama i ponijima koji dodatno naglašavaju mir i jednostavnost trenutka. U suvenirnici se mogu pronaći ručno izrađeni ukrasi, mali podsjetnici na večer koju je teško zaboraviti.

Tijekom cijele adventske šetnje prešli smo cca 10 kilometara po snijegu, no hladnoća se gotovo i nije osjetila. Grijala nas topla odjeća, čaj i kuhano vino. Cijelim putem prati nas naš vodič Marijan, uvijek nasmijan, susretljiv i organiziran, koji se brinuo da sve protekne bez žurbe i u najboljem mogućem raspoloženju.

Povratak kući oko ponoći dolazi tiho, pomalo nostalgično. Umor je prisutan, ali onaj najljepši – ispunjen. U mislima ostaju svjetla u šumi, zvuci glazbe, snježni puteljci i osjećaj da smo barem na nekoliko sati zakoračili u bajku.

Ponekad je dovoljno malo snijega, dobra ekipa i jedan advent na Katschbergu da se ponovno osjeti ono pravo božićno čudo.

Izvor: pdkalnik.hr