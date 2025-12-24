Betlehemsko svjetlo mira u Križevcima

U četvrtak, 18. prosinca Odred izviđača „Kalnik“ Križevci u centar je Križevaca donio Betlehemsko svjetlo mira. Riječ je o programu započetom u Austriji 1986. godine u sklopu dobrotvorne misije za djecu s teškoćama i osobe u potrebi, a proširio se u više od 20 zemalja u Europi, kao i u SAD-u. Na prvu nedjelju došašća, predstavnik austrijskih izviđača u špilji Kristova rođenja u Betlehemu pali svjetlo i austrijski izviđači iz Betlehema ga nose u Beč ili neki drugi austrijski grad. Nakon ceremonije, izviđači drugih zemalja prenose betlehemsko svjetlo mira u svoje zemlje.

„Austrijski izviđači donijeli su svjetlo iz Betlehema u Linz gdje se 6. prosinca održala svečana ceremonija. Izviđači iz cijele Europe okupili su se u Linzu od kuda su svjetlo odnijeli u glavne gradove svojih država, a zatim u svoja lokalna mjesta i domove. Tako je svjetlo 7. prosinca doneseno u Zagrebačku katedralu, a danas smo ga donijeli i u naš grad. Ovime želimo prenijeti poruku da je ono pravo svjetlo u svakome od nas, da su najbolji dijelovi života često mala, bezimena djela dobrote i ljubavi,“ poručili su iz Odreda izviđača i svim sugrađanima poželjeli sretne blagdane.

Sugrađani su mogli upaliti svoje svijeće i unijeti Betlehemsko svjetlo mira u svoje domove, a nakon Adventa u Križevcima križevački su izviđači Betlehemsko svjetlo mira u subotu, 21. prosinca donijeli u crkvu sv. Ane na večernju svetu misu, gdje su vjernici mogli upaliti svoje svijeće i unijeti Betlehemsko svjetlo mira u svoje domove.