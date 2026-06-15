U subotu Festival zdravog djetinjstva u Kolarcu

U subotu, 20. lipnja 2026. godine, Područna škola Kolarec postat će domaćin jedinstvene manifestacije u našem kraju, „Festivala zdravog djetinjstva“. U organizaciji udruge KORAK, ovaj festival osmišljen je kao odgovor na potrebu za kvalitetnim, edukativnim i zdravim sadržajima za djecu u ruralnim sredinama.

S početkom u 15:00 sati, prostor u i oko škole transformirat će se u prostor za druženje svih dobnih skupina. Ovaj Festival je završni događaj i otvorenje projekta “Igralište koje raste”, provedenog u partnerstvu udruge KORAK, OŠ Sidonije Rubido Erdody Gornja Rijeka i Općine Gornja Rijeka uz sufinanciranje Zaklade Adris, a čiji je cilj regenerirati 2800 m2 prostora oko škole u multifunkcionalan edukativni park.

Program Festivala je balansiran kako bi zadovoljio interese svih dobnih skupina, od najmlađih pa sve do njihovih roditelja i skrbnika. Od dječje kazališne predstave, plesne i kreativne radionice, čitaonice te sportske aktivnosti kroz oživljavanje tradicionalnih pučkih igara, Festival nudi i slobodne aktivnosti koje potiču djecu da sami oblikuju sadržaj. Posebnost festivala je i edukativna nota, pa će tako djeca moći učiti o izradi zdravih slastica, nošenju sa stresom i emocijama, dok je za roditelje osigurano posebno stručno predavanje iz poznatog programa podrške roditeljstvu „Rastimo zajedno“.

Osim strukturiranih radionica, djeca će tijekom cijelog poslijepodneva moći slobodno istraživati različite interaktivne zone. Među njima se ističu senzorni i motorički poligoni, likovni i glazbeni kutak te uvijek popularna „blatna kuhinja“ koja potiče dječju maštu i boravak u prirodi. Kako bi boravak bio što ugodniji, organizatori su za posjetitelje osigurali besplatne zdrave grickalice i osvježenje, a cjelodnevno druženje završit će večernjom projekcijom filma.

Projekt se provodi uz podršku donatora, među kojima su Regenerative Communities Fund (sufinancirano sredstvima EU), HEP te Općina Gornja Rijeka uz pokroviteljstvo HDS ZAMP. Iz udruge KORAK pozivaju sve obitelji iz Gornje Rijeke i susjednih mjesta da posjete Kolarec, podrže ovu ruralnu inicijativu i provedu nezaboravan dan u igri i zajedništvu. Ulaz na sve festivalske aktivnosti u potpunosti je besplatan.