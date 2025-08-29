Još tri dana traje natječaj za fotografkinje

Do kraja kolovoza otvoren je foto natječaj „Selo i priroda kroz oči žene“ u kojem će autorice najuspješnijih fotografija osvojiti novčane nagrade. Natječaj organizira Udruga Korak, a sudjelovati mogu sve žene s područja Koprivničko-križevačke županije i kroz objektiv svog fotoaparata ili mobitela zabilježiti svakodnevicu, ljepotu i posebnost života na selu. Cilj natječaja je prikazati žensku perspektivu ruralnog života – bilo kroz prizore jutarnjih rituala, rada u vrtu, narodnih običaja, seoskih pejzaža kroz godišnja doba, ili kroz modernu ženu na selu koja spaja tradiciju s novim tehnologijama. Svaka fotografija nosi osobnu priču i doprinosi bogatstvu kolektivnog identiteta seoskih žena.



Fotografije će ocjenjivati žiri, a najbolje ocijenjene radove nagradit će s 200 eura za prvu nagradu, sto za drugu i pedeset za treću, uz poklon paket “Od žena za ženu”. Uz to, dvadeset najboljih fotografija izložit će na završnoj izložbi povodom Međunarodnog dana seoskih žena, 15. listopada 2025. u Križevcima.

Fotografije se šalju elektroničkim putem na adresu: natjecaj@ukorak.hr (predmet: Foto natječaj – prijava). Svaka autorica može prijaviti do 3 fotografije (JPG forma) uz opis fotografije u word/pdf formatu.

“Ne propustite priliku da pokažete svoju kreativnost, osvojite nagradu i postanete dio velike izložbe koja slavi žensku perspektivu života na selu“, poručuju organizatorice, uz podršku Križevačkih žena poduzetnica i Turističke zajednice Križevaca.

Za više informacija i pravila natječaja, posjetite ukorak.hr/natjecaj ili pošaljite upit na korak@ukorak.hr

(predmet e-maila: „Foto natječaj – pitanje“)