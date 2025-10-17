FOTO Otvorena izložba radova „Selo i priroda kroz oči žene“

U Turističko-informativnom centru Križevci 15. listopada u 18h svečano je otvorena izložba najboljih radova s foto natječaja „Selo i priroda kroz oči žene“, održana povodom Međunarodnog dana seoskih žena.

Izložbu je organizirala Udruga KORAK, a događaju su prisustvovali brojni gosti i uzvanici, među kojima i zamjenik gradonačelnika Grada Križevaca Ivica Švagelj, udruga Križevačke žene poduzetnice, autorice fotografija i mnoge druge gošće i gosti s područja županije.

Kroz 20 izloženih fotografija posjetitelji su imali priliku vidjeti kako žene iz Koprivničko-križevačke županije doživljavaju selo i prirodne ljepote.

Tijekom programa izložbe predstavnice udruge KORAK i udruge Križevačke žene poduzetnice dodijelile su nagrade autoricama čiji su radovi posebno istaknuli emotivnost, tehničku izvedbu i originalnost pristupa. Tri autorice su primile priznanja, poklon pakete “Od žena za ženu” i novčane nagrade.

Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do kraja listopada u prostorima TIC Križevci, a digitalni katalog je trajno dostupan na web stranici udruge (ukorak.hr/natjecaj) i/ili skeniranjem QR koda uz fotografije.