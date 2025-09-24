Poziv na sudjelovanje u istraživanju o stavovima lokalnih zajednica

Udruga KORAK provodi istraživanje o stavovima i iskustvima lokalnih zajednica na području Križevaca, Gornje Rijeke, Kalnika i Svetog Petra Orehovca, kojem je cilj bolje razumjeti stavove stanovnika o aktualnim izazovima, s posebnim naglaskom na problem depopulacije i mogućnosti privlačenja novih

stanovnika (među njima i digitalnih nomada te remote radnika, osoba koje rade na daljinu, najčešće od kuće ili izvan ureda poslodavca bilo gdje u svijetu, koristeći internet i digitalne alate).

Istraživanje je u sklopu europskog projekta RARE (Remote Areas Revitalisation through digital Engagement), a upitnik je potpuno anoniman. Prikupljeni podatci poslužit će za oblikovanje budućih ideja i rješenja usmjerenih na razvoj zajednica te pri provedbi aktivnosti projekta.

Sudjelovati možete ovdje: https://forms.gle/NCraRXfFLETvFX8k9

Projekt RARE nastoji smanjiti problem depopulacije ruralnih područja iskorištavajući sve češću praksu rada

na daljinu te omogućiti razvijanje održivih turističkih lokacija koje privlače digitalne nomade i remote radnike. U tu svrhu, RARE će osnažiti zajednice u ruralnim područjima u Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj kroz zajednički osmišljen program edukacije te provedbu pilot boravka za digitalne nomade kao praktičnu priliku za sudionike da predstave svoj lokalni turizam. Projekt će trajati 2 godine te je financiran kroz Erasmus+ program.