Ko je fkral Jezušeka?

Vu noči na Badnjak, gda smo slavili njegovo porođenje, iz male štalice pred crkvom svetoga Marka vu gornjem gradu vu Križevcima nestal je mali Jezušek. Ostala je samo hrpica slame gde je spal. Vu božično jutro štalica je bila prazna. Morti je Jezušek nekam spuznul gda su si mama Marija i Josip prispali umorni gda su komaj našli konačište vu Betlehemu. Morti je sveti Marko, domači križevečki sin i horvatski svetec, pozval angele kaj su Jezušeka zeli vu nebo kaj bi se vu zorju malo zgrijal na suncu.

Nu, na žalost nikaj od tega nije bilo. Prava istina bila je grda: Jezušeka je negdo fkral! Jel to moguče? Gdo bi se ufal fkrasti maloga dečeca čim se narodil kajti ga je trebalo podojiti s majčinim mlekom. Ufali smo se mi Gorjanci da je Jezušeka gdo samo posudil da ga zgreje vu zipki kraj peči. Gda si zmislim gdo bi mogel biti takšni hudi tat. To ne bi mogel čak biti ni negdo ko ne veruje, kaj bi on s takšnim svetim dečecom kome se celi svet klanja i preštimava. Zgledi da je to pak Luciferovo maslo.

Zato bi prosil tata, ili morti poštenog nalaznika naj se smiluje i naj vrati Jezušeka vu štalicu pred crkvom svetoga Marka. Ne bumo zvali policiju kojoj ga (još) nismo ni prijavili kaj verujemo da bu Jezušeka vrnul. Još ga Gorjanci buju počastili i oprostili mu kaj je napravil, kajti bi mu to sigurno oprostil i sam Jezuš. Da jaslice ne buju prazne gorjanka Ančica je vu njih metnula bebicu samo da i nju ne zeme kaķšni tat.