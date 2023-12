Danas na Badnjak u Križevcima do 13 sati radi PPK u Ulici Franje Markovića. Do 14 sati otvoren je Konzum, dm i trgovine u centru Supernova, kao i Spar i trgovine u Kapitol parku u Smičiklasovoj ulici, dok Bipa radi do 17 sati. Eurospin, Plodine i Studenac otvoreni su do 18. Robinovi marketi uglavnom su za kupce otvoreni do 18 sati, detaljan raspored s radnim vremenom možete provjeriti ovdje.