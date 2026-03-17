Udruga KORAK osigurala 300 besplatnih Coursera licenci – evo tko ih može dobiti

Objavom na društvenim mrežama, Udruga KORAK podijelila je s javnošću vijest o dodjeli 300 besplatnih Coursera licenci, koje su osigurali zahvaljujući Social Impact partnerstvu s platformom Coursera. Navedene licence omogućuju stjecanje certifikata kompanija poput Googlea, Mete, IBM-a te mnogih svjetski poznatih sveučilišta i organizacija.

Prijave za besplatne licence otvorene su za sve, iz KORAK-a ističu kako će u duhu misije “Uspješne zajednice: Prigorje” prednost pri dodjeli licence ostvariti sljedeće skupine:

1. Mladi i nezaposleni – koji traže nove karijerne putove i žele raditi moderne, digitalne poslove iz svog mjesta stanovanja.

2. Vodstvo, volonteri i članovi lokalnih udruga i klubova – koji žele ojačati vještine u području otpornosti i razvoja zajednice.

3. Vlasnici/ce malih tvrtki, obrta i (S)OPG-ova – koji žele transformirati svoje poslovanje prema otpornijim modelima i ojačati svoju poziciju u poslovnom svijetu.

Udruga KORAK na ovaj način nudi besplatan pristup tisućama vrhunskih certificiranih tečajeva, tehničku podršku i prema potrebi pedagoško mentorstvo. Licence će se dodijeliti prema redu prijave i navedene prednosti do ispunjenja mjesta. Poziv za nove sudionike će se otvarati periodično: ukoliko netko neće koristiti svoju licencu više od 30 dana od dana dodjele; ako završi namjeravane edukacije i zatraži da se obustavi ostatak licence zbog prijenosa na drugu osobu ili ako će odustati od svojeg mjesta. Ovo će omogućiti da više osoba završi željene edukacije.

Prijava za licencu je moguća putem poveznice: https://forms.gle/bsSke86mHB6RqwXM6. Za više informacija moguće se obratiti na korak@ukorak.hr.