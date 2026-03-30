Sutra utakmica U19 reprezentacije na Gradskom stadionu

Na nedavno otvorenom i novouređenom Gradskom stadionu u Križevcima ovih se dana igraju utakmice U19 nogometne reprezentacije. Mladi reprezentativci prošli su tjedan izgubili od Španjolske (0:4), no svladali su Bugarsku (1:0) te se trenutačno nalaze na trećem mjestu skupine. Sutra, s početkom u 15:30 sati, igraju protiv Engleske.

Pod vodstvom izbornika Siniše Oreščanina, U19 reprezentacija u skupini 5 nastupa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Ljubitelji nogometa utakmice u Križevcima mogu pratiti potpuno besplatno jer je ulaz slobodan. Nadajmo se da sutra neće vrijediti popularna engleska uzrečica – Football’s coming home.

