Nogometaši u Bjelovaru dočekuju NK Grobničan

Nogometaši NK Radnik Križevci u sklopu 7. kola SuperSport Druge NL dočekuju momčad NK Grobničan, u nedjelju, 5. listopada, na stadionu u Bjelovaru. Nakon osvojenog boda na gostovanju kod Kustošije, s optimizmom ulaze u novi izazov, očekuju tvrdu i zahtjevnu utakmicu.

“Ako odigramo disciplinirano i budemo pravi kao kolektiv, vjerujem da možemo pronaći svoju priliku i pobijediti. Također, pozivam naše navijače da nas podrže u ovoj utakmici, njihova podrška nam puno znači i daje nam dodatni vjetar u leđa. Nadam se da ćemo im se odužiti dobrim izdanjem i pobjedom“, poručio je Ivan Barišić.



Treba popraviti igru u fazi napada, kaže trener Ivan Zubić, a sitne greške već su sveli na minimum. “Grobničan je jako zanimljiva momčad, igraju moderan nogomet, potpuno rasterećeno, bez opterećenja

rezultata. Kao takvi su iznimno opasni. Svjesni su da će cijelu jesen igrati u gostima jer im je stadion u izgradnji, a u svaku utakmicu ulaze s ciljem nadigravanja kroz igru. Takav suparnik je uvijek zahtjevan.

Sastav za ovu utakmicu diktirat će neke sitne ozljede koje imamo. Obzirom na protivnika, morat ćemo malo iskemijati. Kod mene nije bitno tko počinje, nego tko završava utakmicu“, izjavio je trener Ivan Zubić.

Radnik u Bjelovaru traži novu pobjedu kojom bi dodatno učvrstio dobre rezultate iz proteklih kola. Klub poziva sve navijače da ih dođu podržati i pomognu im na putu do nove važne pobjede. Susret počinje u 15:30.