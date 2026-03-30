Socijalni plan za klimatsku politiku u fokusu sjednice Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija

U Zagrebu je održana 75. sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, kojoj su prisustvovali i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić sa suradnicima.

Uime Koprivničko-križevačke županije sjednici su prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn i pomoćnica pročelnika za digitalni razvoj, informatiku, kibernetičku sigurnost i zajedničke poslove Verica Ujlaki.

U uvodnom dijelu ministrica Vučković predstavila je pravnu osnovu te glavne ciljeve Socijalnog plana za klimatsku politiku: smanjenje broja energetski siromašnih kućanstava i mikro poduzeća te osoba koje žive u siromaštvu u pogledu mobilnosti, smanjenje emisija stakleničkih plinova i povećanje energetske učinkovitosti. Republici Hrvatskoj raspolaganju će biti ukupno 1,68 milijardi eura od čega 1,26 milijardi iz Socijalnog fonda za klimatsku politiku te dodatnih 420 milijuna eura nacionalnih sredstava.

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u svom je izlaganju predstavio iduće korake i aktivnosti u izradi krovnog zakona o demografskoj obnovi.

Na prijedlog Istarske županije na dnevnom redu bilo je i pitanje kibernetičke sigurnosti, a u raspravu se uključio i zamjenik župana Rajn te kazao kako je ključno osvijestiti važnost ove teme, pohvalivši stručnost radne skupine za informatiku i digitalizaciju koja djeluje unutar Hrvatske zajednice županija. Dodao je kako predstavnici regionalne i lokalne samouprave moraju dati podršku procesu i uključenim stručnjacima te kroz suradnju pratiti izazove u ovom području.

Kroz zajedničku raspravu, na sjednici je donesen zaključak da se ispred Hrvatske zajednice županija izrade prijedlozi mjera s ciljem povećanja otpornosti javnog sektora i osiguranjem učinkovitijeg upravljanja eventualnim kibernetičkim napadima.

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i brodsko-posavski župan Danijel Marušić podnio je Izvješće o radu Hrvatske zajednice županija, osvrnuvši se na sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina, kao i na predstavljanje Nacrta prijedloga Zakona o priuštivom stanovanju te na Regionalni razvojni forum Investicije u fokusu.