Konstituiran Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal sazvao je konstituirajuću sjednicu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županijski savjet mladih) za dan 20. ožujka 2026. godine.

Na konstituirajućoj sjednici izabrani su predsjednik i zamjenik predsjednika Županijskog savjeta mladih, za predsjednika je izabran Filip Tetec, a za zamjenika predsjednika izabran je Mihael Miklečić. Članovi Savjeta su još Dino-Luka Budinski, Timon Fabijanec, Joško Glavina, Tena Čani, Dalija Roksandić, Barbara Majtan, Lovro Priselec i Nikola Kovačec.

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14. i 83/23.) izborom predsjednika i zamjenika predsjednika Županijskog savjeta mladih, utvrđuje se da je Županijski savjet mladih konstituiran. Na sjednici je izabran i predstavnik Županijskog savjeta mladih u Savjet mladih Republike Hrvatske, tu funkciju će obnašati Nikola Kovačec.

Županijski savjet mladih je savjetodavno tijelo Koprivničko-križevačke županije osnovano s ciljem da promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih Koprivničko-križevačke županije. Čestitke izabranom predsjedniku i zamjeniku predsjednika kao i ostalim članovima Županijskog savjeta mladih uputili su predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Novom sazivu Županijskog savjeta mladih poželjeli su sreću u radu i naglasili kako će u županijskoj upravi i Županijskoj skupštini imati podršku za svoje djelovanje.