Kino Križevci – raspored ovotjednih projekcija (27. – 29. 3. 2026.)

UBIT ĆE TE / They Will Kill You (15 ), drama

Kada mlada žena prihvati posao kućepaziteljice u luksuznom njujorškom neboderu, čini joj se da je konačno pronašla savršeni novi početak. No kako se počinju otkrivati jezivi detalji o povijesti nestanaka u zgradi, ubrzo shvaća da iza blještavih hodnika stoji zatvorena zajednica koja skriva mračne tajne — i ne dopušta nikome da ode.

Trajanje: 1h 34min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 27. 3. 2026. – 20:00 sati

DAVID – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Od pjesama majčina srca do tihog šapta Božje milosti, Davidova priča počinje u skromnosti i predanoj vjeri. Kada se div Golijat uzdigne i zaprijeti njegovu narodu, mladi pastir — naoružan samo praćkom, nekoliko kamenčića i hrabrošću koju daje vjera — smjelo staje u obranu onih koje voli. Na putovanju koje slijedi otkrivaju se snaga odanosti, ljubavi i ustrajnosti, sve do velike bitke koja se ne vodi samo za krunu, nego i za dobro i budućnost cijelog kraljevstva.

Trajanje: 1h 49min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 28. 3. 2026. – 17:00 sati, NEDJELJA 29. 3. 2026. – 17:00 sati

COUTURE (15), drama

Film francuske redateljice Alice Winocour koji gledatelje vodi iza blještavih kulisa Tjedna mode u Parizu. U središtu priče je Angelina Jolie u jednoj od svojih najosobnijih uloga do sada, a film prati isprepletene sudbine triju žena čiji se životi sudaraju u kaosu jedne od najglamuroznijih industrija na svijetu …

Trajanje: 1h 43min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 28. 3. 2026. – 20:00 sati