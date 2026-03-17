Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1542

Dr. rer. nat. Andrej Dundović govori o Kiepachovim izumima 11. ožujka 2026. (foto Martin Topljak)

Još jednom treba istaći da se od prošlog utorka emisija emitira od 17 sati i 30 minuta do 19 sati zbog promjene programske sheme Radija Križevci.



U Temi Krugova slušamo prvu trećinu znanstveno-popularnog predavanja pod naslovom Demistifikacija Kiepachovih izuma koje je 11. ožujka ove godine u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci održao dr. rer. nat. Andrej Dundović u sklopu projekta COSMIC u organizaciji udruge POINT. Cilj predavanja bio je objasniti principe rada tri najpoznatija Kiepachova patentirana izuma, povezati ih s općenitim fizikalnim konceptima na kojima su temeljeni te demistificirati Kiepachov izumiteljski doprinos i značaj koji je nažalost desetljećima pogrešno prevođen i interpretiran.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Loši momci: 20. epizoda: Samo još nešto Aarona Blabeya, na polici stripova Sofijin svijet: drugi dio: Filozofija od Descartesa do danas Nicobyja, Vincenta Zabusa i Philippea Oryja prema knjizi Josteina Gaardera, na odjelu beletristike Ursule: Žute minute svete Uršule Anke Žagar, a na stručno-znanstvenom odjelu Čitam i kuham Manje Jambrišak Račić.



Na današnji datum rođeni su Gottlieb Daimler, Charles F. Brush i Rudolf Nurejev, objavljeno je stvaranje elementa kalifornija, a umrli su Daniel Bernoulli, Friedrich Bessel, Christian Doppler, Irène Joliot-Curie, Ljudevit Vukotinović i Antun Gustav Matoš, a uginuo je pijetao koji je 18 mjeseci živio bez glave.



U Vijestima Krugova govorimo o audiovizualnom projektu Natura Electronica, o novom broju časopisa časopisa Muzeologija 62 te o “novim hrvatskim riječima”.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo strukturu neutronskih zvijezda, moguć život na satelitima planeta bez njihovih zvijezda, početak proljeća i pojavu Venere na našem zapadnom nebu u sumrak.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Elisabeth Jacquet de la Guerre, Giovannija Battiste Pergolesija, Stephena Dodgsona, Ladislava Kupkoviča, Ernesta Golda, Nat King Colea, Vere Lynn, te grupa Jefferson Airplane i Olovni ples.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1542 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 17. ožujka od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



