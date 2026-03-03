Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1540

Predavanje mr.sc. Lane Okroše Rožić na ovogodišnjoj Noći muzeja u Likovnoj galeriji 30. siječnja (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo drugu trećinu predavanja uz izložbu pod nazivom Graditeljska baština okolice Križevaca od razvijenog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka u svjetlu arheoloških istraživanja koje je održala muzejska savjetnica i ravnateljica Gradskog muzeja Križevci mr.sc. Lana Okroša Rožić 30. siječnja u Likovnoj galeriji u Križevcima u sklopu obilježavanja Noći muzeja. Bit će riječi o bogatoj povijesti i značaju crkve u Donjoj Glogovnici i općenito lokaliteta na kojem se nalazi, te o nalazištima u Kamešnici, o Mihalju i o Igrišću.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Mirko i afrička avantura Melite Rundek i ilustracije Martina Zalara, u kutku za mlade Još jedna planina Deborah Ellis, na odjelu beletristike Bježi Andersa Roslunda, a na stručno-znanstvenom odjelu Domovine: Osobna povijest Europe Timothyja Gartona Asha.



Na današnji datum rođeni su Matija Vlačić Ilirik, Georg Cantor, Alexander Graham Bell, Jean Harlow, objavljeno je prvo izdanje časopisa Time, nekoliko je značajnih obljetnica vezanih za SAD, otkrivena je nafta u Saudijskoj Arabiji, umrli su Robert Hooke, Hergé, Osvaldo Cavandoli, Višnja Strahuljak i Božidar Alić.



U Vijestima Krugova saznajemo da su Križevački štatuti upisani u Registar kulturnih dobara RH, da je podignut spomenik “klofanju” tepiha i da je Michelangelov Posljednji sud na restauraciji.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo nova otkrića rovera Curiosity, opservatorija Vera Rubin, brojimo satelite Starlink u orbiti, te saznajemo da će lansiranje Artemisa biti odgođeno do kraja godine. Spominjemo i nove termine aktivnosti na križevačkoj zvjezdarnici.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Margaret Bonds, Johanna Pachelbela, Eugena d’Alberta, Georgesa Bizeta, Nicole Porpore, Nicka Cavea and the Bad Seeds, Neila Sedake, te grupa The Sweet i Pink Floyd.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1540 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 3. ožujka od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.





https://radiokrizevci.hr/livestream/

