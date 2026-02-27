Učenici predstavili najbolje radove na županijskoj Smotri LiDraNo 2026.

U Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Križevci jučer je održana Županijska Smotra literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva – LiDraNo 2026. na kojoj ove godine sudjeluje 105 učenika te 45 mentora i nastavnika iz cijele Koprivničko-križevačke županije.

Na početku programa okupljene je pozdravio ravnatelj Osnovne škole Igor Brkić, zahvalivši učenicima i njihovim mentorima na trudu, predanosti i ljubavi prema pisanoj i govorenoj riječi, kao i Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Križevcima na potpori u organizaciji smotre, dok je uime Grada Križevaca nazočio gradski pročelnik Sandro Novosel.

Uime župana Tomislava Golubića smotru je otvorila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar koja je istaknula kako LiDraNo nije tek natjecanje, već prostor susreta mašte, hrabrosti i kreativnosti mladih. Naglasila je kako Županija s ponosom prati njihov rad jer upravo oni čuvaju bogatstvo hrvatskoga jezika, a posebnu je zahvalu uputila mentorima na nesebičnom radu i podršci učenicima. Učenicima je poručila da uživaju u svakom nastupu te dodala kako su svi već pobjednici jer su odabrali put stvaralaštva.

U nastavku programa predstavili su se učenici u kategoriji scenski nastupi skupno i pojedinačno, a tijekom dana će se održati okrugli stolovi za sve kategorije i izraze.