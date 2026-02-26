Križevački štatuti upisani kao nematerijalno kulturno dobro

Križevački štatuti skup su običajnih pravila o ispijanju vina koji čine društveno-običajni kodeks s izraženom retoričkom i izvedbenom sastavnicom. Iako su vezani uz Križevce, običaj je poznat i šire na sjeveru Hrvatske te predstavlja višestoljetnu tradiciju duboko ukorijenjenu u lokalnu zajednicu. Predaja o Štatutima seže do sredine 14. stoljeća, a etnografski zapisi potvrđuju njihovo neprekinuto trajanje od 19. stoljeća. Iako postoje zapisane regule, svaka je izvedba jedinstvena i prilagođena vremenu i sudionicima, što potvrđuje njegovu živost i dinamičnost. Regule se redovito izvode uz obilježavanje vinskih svetaca (sv. Vinko, sv. Juraj, sv. Ivan, sv. Mihael i sv. Martin) i manifestacije Križevačko veliko spravišče.

Vinsko-pajdaške regule Križevački štatuti upisani su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro, a tu odluku donijelo je Ministarstvo kulture i medija. Put do upisa u Registar kulturnih dobara zahtijevao je značajan angažman i temeljitu pripremu. Inicijativu procesa preuzeo je Grad Križevci – Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam koji je u suradnji s Društvom “Križevački štatuti” izradio i nadležnim tijelima predao svu potrebnu dokumentaciju za trajnu zaštitu Križevačkih štatuta kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske.

Povodom ove lijepe vijesti oglasio se i gradonačelnik Tomislav Katanović: „Upis Vinsko-pajdaških regula Križevačkih štatuta u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske iznimno je priznanje našem gradu i svima koji ovu tradiciju žive i prenose s generacije na generaciju jer su oni dio našeg identiteta, naše povijesti i našeg zajedništva. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u procesu zaštite. Grad Križevci nastavit će podupirati očuvanje i promicanje ove vrijedne nematerijalne kulturne baštine.”