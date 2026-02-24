Klub kulture u subotu postaje Klub mladih uz kviz i DJ event

Klub kulture ovu subotu predstavlja potpuno novi koncept te se pretvara u Klub mladih (svakako su na druženje pozvani svi koji se osjećaju mlado, bez obzira na to jesu li članovi klubova 20, 30, 40 ili 50).

Večer će od 20 sati otvoriti hit kviz ULTRA JAKA KVIŠČINA kojom će okupljeni testirati svoje znanje, voditelj je ultra jaki Mika Krmpotić. Ekipe je moguće prijaviti na e-mail adresu kontakt@klubkulture.org – za prijavu je potrebno poslati naziv ekipe, ime i prezime članova (njih 4) i kontakt broj, ciljana skupina kviza su srednjoškolci i studenti.

Za alternativno narodno veselje će se nakon kviza pobrinuti DJ Machiatto, koji će publiku rasplesati uz najveće hitove svih vremena te osigurati vrhunsku atmosferu do kraja večeri! Upad je besplatan.