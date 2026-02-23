Važno za kućanstva: Radnik-plin u veljači neće očitavati brojila, evo kako im javiti stanje

Tvrtka Radnik-plin obavijestila je korisnike iz kategorije kućanstva da njihovi djelatnici tijekom veljače neće obilaziti teren kako bi očitavali stanje plinskih brojila. Umjesto toga, iz tvrtke mole građane da potrošnju očitaju sami.

Očitano stanje potrebno je javiti u razdoblju od petka, 27. veljače, do četvrtka, 5. ožujka. Podaci se zaprimaju isključivo radnim danima između 8 i 16 sati.

Stanje svog brojila možete dojaviti telefonski na brojeve 048/716-197 i 048/716-492, ili pismenim putem na e-mail adrese distribucijaplin@radnik.hr i radnik-plin@radnik.hr.

Iz distributera napominju da je prilikom javljanja stanja nužno pripremiti šifru obračunskog mjernog mjesta (RPL-OMM), koju možete lako pronaći na svojim prethodnim računima za plin.

Važno je napomenuti da će svima koji ne dostave podatke u zadanom roku potrošnja za veljaču biti procijenjena. Preporuka je stoga da stanje javite na vrijeme kako biste dobili točan obračun i izbjegli eventualne razlike na uplatnicama.