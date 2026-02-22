LET 3 u Klubu kulture: “Godinama pričaju ima nas malo, a sve nas je više”

Nakon dugih 16 godina, Let 3 se vratio u križevački Klub kulture i priredio večer koja će se još dugo prepričavati. Atmosfera je bila odlična od samog početka, a publika iznimno raspoložena – što je frontmen Zoran Prodanović Prlja nekoliko puta pohvalio s pozornice. Koncert je održan u sklopu projekta AJMO!, čiji je cilj decentralizacija glazbene scene, odnosno podrška organizatorima koncerata u manjim gradovima. Klub kulture već je drugu godinu dio ove hvalevrijedne inicijative koja dokazuje koliko su ovakvi programi važni za lokalne zajednice.

Nakon dolaska na stage i intra, večer su otvorili pjesmama s novog albuma RKTRD NDRD – Ljubim te do krvi i Praščići u Krošnji. Iako svježe u diskografiji, odmah su naišle na odobravanje publike, koja je pokazala da je spremna prihvatiti novi materijal jednako snažno kao i klasike. Uslijedile su Mamne Baneta, Izađi mala te eurovizijski hit Mama ŠČ!. Poseban trenutak večeri dogodio se tijekom izvedbe Dijete u vremenu, kada je publika čak dva puta otpjevala refren „Nisi me voljela u ono vrijeme…“, pretvarajući klub u jedan veliki zbor, Prlja ponovno nije skrivao oduševljenje.

Tazi-Tazi je rasplesala publiku, dok su Vjeran pas, Izgubljeni i Riječke pičke upumpale dodatni energetski boost u krcati klub s ograničenom količinom kisika. Zrak je bio gust, ali nitko nije odustajao od uživanja u koncertu – karizma benda držala je sve pod kontrolom, barem do završetka koncerta kada je publika na svježi zrak izlazila kao iz tuša. Bend je pokazao kako se radi kvalitetan presjek novih pjesama i uspješnica – vjerujemo kako nitko nije bio razočaran što izvode i “nove stvari”.

Nakon kratke pauze uslijedio je osebujni dio večeri u režiji Damira Martinovića Mrleta. Njegove životinjske pjesmice – Guska (Mjau, Vau), Srničica i Ciklama izazvale su osmijehe i oduševljenje, a performans je dosegao vrhunac kada je Mrle glumio kip, nepomično gledajući u jednu točku. Ubrzo se „sjetio“ da ima još jednu pjesmu za odsvirati – Ženu varam za čiju izvedbu mu je trebala pomoć ostatka benda.

Za sam kraj, pred križevačkom publikom odjeknule su dobre stare stvari: 999, Ero s onoga svijeta koji je publika pjevala u glas s bendom, Profesor Jakov i Drama. Bio je to završetak dostojan večeri koja je spojila generacije ljubitelja predstavnika riječkog rocka.

Koncert Leta 3 u Križevcima još je jednom pokazao koliko inicijative poput projekta AJMO! znače manjim sredinama – gradovima čiji građani za dobar provod često moraju potezati do većih gradova poput Zagreba, Splita, Rijeke ili Osijeka. Let 3 je dokazao kako su i dalje mladi bend – barem energijom i scenskim nastupom. Križevačka publika pokazala je kako ima nade za alternativnu glazbu, ako je suditi po prizoru ispunjenog Kluba kulture, istiniti su sljedeći stihovi.

Godinama pričaju

Ima nas malo

A sve nas je više (LET 3, Izgubljeni, Two dogs fuckin’, 1989).