Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1538

Ratko Matić
Meteorit Križevci je pronađen 20. veljače 2011. godine (foto iz arhive AD Perzeidi)
U Temi Krugova slušamo diskusiju posjetitelja s predavačem nakon drugog predavanja na Danima meteorita Križevci prošle godine, koje je održao prof. Goran Vojković 26. lipnja pod naslovom Pravo svemira: Možemo li kupiti komad Mjeseca ili dobiti koncesiju na asteroid? u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima.

Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Žmarci gospodina Stinea: Sasvim nove priče majstora straha R. L. Stinea, na polici stripova Ralph Azham Lewisa Trondheima i Brigitte Findakly, na odjelu beletristike Pisma iz Pekinga Vida Barića, a na stručno-znanstvenom odjelu Internet nije ono što mislite da jest: Povijest, filozofija, upozorenje Justina Smitha Ruiua.

Na današnji datum rođeni su René Laennec, Friedrich Alfred Krupp, Silvije Strahimir Kranjčević, Otto Stern, Josip Jagodić, Stipe Šuvar i Michael Jordan, a svjetski prvak Kasparov pobijedio je superračunalo Deep Blue u šahovskom meču. Umrli su Molière, Heinrich Heine, Geronimo, Siegbert Tarrasch, Dorothy Gibson, Mate Balota, Predrag Vušović, Milorad Bibić Mosor i James Harrison.

U Vijestima Krugova govorimo o obnovi Kina Europa u Zagrebu, o novim nevoljama Louvrea i o najstarijem virusu prehlade na svijetu.

U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo skoru 15. obljetnicu pronalaženja meteorita Križevci, popunu posade Međunarodne svemirske postaje, komet koji prolazi pored Zemlje i odlazi zauvijek iz Sunčevog sustava, te upravo završenu prstenastu pomrčinu Sunca na Antarktici.

Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Arcangela Corellija, Henrija Vieuxtempsa, Leevija Madetoje, Petra Iljiča čajkovskog, Petera Greena, Kate Bush, Willieja Nelsona, te grupa AC DC, Green Day i Leb i sol.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1538 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 17. veljače od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.

https://radiokrizevci.hr/livestream/

