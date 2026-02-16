Večeras 9. dodjela priznanja najčitateljima gradske knjižnice

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci večeras će u multimedijskoj dvorani knjižnice s početkom u 19 sati upriličiti dodjelu priznanja najčitateljima “Tragovi prstiju, tragovi misli”. Na ovaj način knjižnica vrednuje svoje najaktivnije čitatelje te simbolično nagrađuje dobru naviku čitanja.

“Ovogodišnja dodjela priznanja bit će drugačija od dosadašnjih utoliko što će se nagraditi i dugogodišnji najčitatelji dnevnog tiska knjižnice.” – poručuju organizatori.

U sklopu dodjele priznanja nastupit će i učenici Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, koji svojim nastupima uvijek dodatno uljepšaju atmosferu.

