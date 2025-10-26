Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

KINESKA MITOLOGIJA / Edward Werner; [prijevod Zdenko Schloser]. – Zagreb: CID-Nova, 2025.

Kineska mitologija prvi je put objavljena početkom 20. stoljeća te je temeljno djelo koje je mnogim zapadnim čitateljima omogućio uvid u bogat i složen svijet kineskih tradicija. Autor informacije crpi iz drevnih tekstova, narodnih predaja i povijesnih zapisa te pruža širok, ali zanimljiv pregled bogova, legendarnih likova, slika o svemiru i simboličnih priča koje su oblikovale duhovni i kulturni život Kine tisućama godina.

BELETRISTIKA

ALMA / Federica Manzon; s talijanskog prevela Barbara Šarić. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2025.

Alma Federice Manzon – bestseler koji je osvojio Italiju – donosi nezaboravnu ljubavnu priču u jedinstvenom ambijentu Trsta, grada na raskrižju kultura, bure i mora. Ispreplićući intimu i povijest, Alma je roman koji će oduševiti ljubitelje Elene Ferrante i Margaret Mazzantini, ali i sve koji u sebi nose nostalgiju za nekim prošlim Mediteranom i pričama koje nas zauvijek mijenjaju.

DJEČJI ODJEL

MAŠA I DAROVI / Sanja Pilić; ilustrirao Niko Barun. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2025.

Sanja Pilić, autorica omiljenih dječjih knjiga Maša i gosti, O mamama sve najbolje i Sve pet!, donosi novu priču iz serijala o veseloj i znatiželjnoj djevojčici Maši – Maša i darovi.

U ovoj toploj i poučnoj knjizi Maša otkriva pravu čar darivanja – onu koja se krije u pažnji, prijateljstvu i lijepim gestama.

POLICA STRIPOVI

SOLANIN 2 / Inio Asano; [prijevod Martina Kolak]. – Zagreb: Udruga Crtani romani šou, 2023.

Strip! Hoće li Meiko pronaći svoje mjesto u svijetu? Ova priča o izazovima i nevoljama u ljubavi, gubitku i žalosti donijela je autoru Iniu Asanu nominaciju za Eisner nagradu 2009 godine. Solanin genijalno opisuje bunt i nesigurnost života likova u svojim dvadesetima uz razinu humora i težine, zbog čega se lako povezati s likovima i proživljavati priču skupa s njima, kao da smo i sami tamo.