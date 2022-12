Danas treće predavanje na Danima meteorita Križevci

Dr.sc. Zoran Ereš s Instituta Ruđer Bošković 22. svibnja 2022. na 6. Hrašćinskom astru govori o nastanku života na Zemlji (foto R.Matić)

Večeras, u srijedu, 14. prosinca nastavljaju se ovogodišnji Dani meteorita Križevci, trećim u nizu znanstveno-popularnih predavanja, koje će održati dr. sc. Zoran Ereš s Instituta Ruđer Bošković, iz Laboratorija za informatiku i modeliranje okoliša Zavoda za istraživanje mora i okoliša. U najavi svog predavanja pod naslovom Nastanak života na Zemlji, evolucija i meteori dr.sc. Zoran Ereš ističe:



Kako je nastalo prvo živo biće na Zemlji? Kako smo evolucijom došli do suvremenog čovjeka? Daleka prošlost nam izgleda nedokučiva ali danas znamo većinu njezinih najbitnijih dijelova. Tijekom predavanja pregledat ćemo najznačajnije događaje i procese koji su doveli do današnjeg stanja života na Zemlji. Dobrodošli!



Dr.sc. Zoran Ereš otkriva nam još i to da će u svoje predavanje uklopiti i pad meteora koji je promijenio život na Zemlji te “izbrisao” dinosaure a označio početak vladavine sisavaca.

Večerašnji predavač doktorirao je 2019. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na temu Karakterizacija i primjena grafena u visokofrekventnim elektroničkim uređajima. S tim u vezi zanimljivo je to da je napravio uređaj za proizvodnju grafena visoke kvalitete, a taj materijal ugrađuje u jednostavne elektroničke uređaje koje izlaže na sajmovima inovacija.



Organizatori predavanja su Astronomsko društvo Perzeidi i Gradska knjižnica “Franjo Marković”, uz financijsku potporu Grada Križevaca. Ulazak na predavanje je slobodan.



Korado Korlević na Danima meteorita Križevci 7. prosinca 2022. (foto Andrej Dundović)

Prof.dr.sc. Dražen Balen na Danima meteorita Križevci 8. prosinca 2022. (foto R.Matić)