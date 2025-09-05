Županija i ŽUC osigurali sigurnosne trokute za prvašiće

Učenici prvih razreda osnovnih škola dobit će sljedeći tjedan sigurnosne trokute koje je Koprivničko-križevačka županija osigurala u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, priopćeno je iz Županije. Trokuti su ravnateljima škola s područja naše županije uručeni ovaj tjedan na radnom sastanku sa županom Tomislavom Golubićem u Koprivnici.

Župan je naglasio kontinuirano ulaganje iz županijskog proračuna u sektor obrazovanja pri čemu su suradnja i učinkovita komunikacija s ravnateljima od iznimne važnosti. Što se tiče početka nastave, apelirao je na vozače da budu oprezni u prometu i paze na djecu, a posebno na prvašiće, kojih imamo 984 na području županije. Reflektirajući trokuti pomoći će im da budu vidljiviji na cestama, a time i sigurniji.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić zahvalio je Županiji na suradnji te istaknuo važnost ove akcije kojom se pomaže u sigurnosti prvašića.

“Županijska uprava za ceste i na druge konkretne načine osigurava i povećava sigurnost na cestama. Obnavljamo ih, održavamo, obilježavamo horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a pogotovo mjesta u blizini škola. Tako je horizontalna signalizacija na kolniku s oznakom škole već napravljena na svim mjestima u blizini škola, a imali smo i akciju postavljanja fotonaponskih treptaća koje redovito obilazimo i održavamo“, rekao je Guzalić te poželio uspješnu školsku godinu svim učenicima.

„Osim osiguravanja sigurnosnih trokuta, razgovarali smo o brojnim temama, doznali gdje postoje kakvi izazovi i što se može riješiti prije početka nove školske godine. Svima nam je u interesu da djeca imaju najbolje moguće uvjete, jednake za sve, što je i prioritet rada Županijske uprave“, rekao je Golubić. Spomenuo je ulaganja u školsku infrastrukturu i započete projekte, deset prijavljenih projekata za dogradnju, izgradnju i rekonstrukciju škola i dvorana, vrijednosti 30 milijuna eura, za koje će Županija osigurati polovicu iznosa, a ostatak očekuje od Ministarstva i Europske unije.