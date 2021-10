HZJZ donio nove preporuke: Svaki učenik koji je izostao zbog bolesti mora na testiranje

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jučer je na svojim stranicama objavio nove preporuke koje postrožuju pravila za pohađanje nastave jer je od drugog tjedna školske godine zabilježen veći udio novozaraženih u dobi 10-19 godina od uobičajenog.

“Svaki učenik koji je izostao iz škole zbog bolesti pa i kada se primarno ne sumnja na COVID-19 (kod sumnje na običnu prehladu i običnu virozu, sumnje na alergiju, gastrointestinalne smetnje, upala uha ili bol u uhu, upala sinusa, bol u trbuhu, grlobolja, glavobolja, umor, pospanost, loše osjećanje, tek blago povišena tjelesna temperatura i sl.) treba se testirati“, navode u uputama. Dijete se može vratiti u školu tek nakon što je dobilo negativan nalaz ili nakon što je preboljelo COVID-19, što je najranije 10 dana od početka bolesti.

Budući da smo u sezoni prehlada i viroza, navedeni simptomi bit će sve češći i prvo treba, navodi HZJZ, isključiti COVID-19, a to je moguće samo testom. No križevački i učenici okolnih općina pritom nisu u ravnopravnom položaju s učenicima u drugim sredinama jer se u Križevcima mogu testirati samo ponedjeljkom, srijedom i petkom, za razliku od koprivničkih učenika koji tu uslugu imaju na raspolaganju šest dana u tjednu. U praksi to izgleda ovako – dijete dobije proljev u utorak, liječniku se javi u srijedu i on ga naručuje za testiranje u petak. Ako je nalaz pozitivan, ostaje kod kuće, a ako je negativan na nastavu može tek u ponedjeljak.

Županiji smo postavili pitanje planira li osigurati jednake uvjete svim učenicima u županiji i omogućiti im testiranje svaki dan kako bi, u slučaju da nemaju COVID-19, što manje izostajali s nastave.