Književna večer “Zaljubljeno o krimićima, inkriminirajuće o ljubićima”

Gradska knjižnica “Franjo Marković” poziva na još jednu književnu večer u Mjesecu hrvatske knjige, ovaj put s Mirjanom Tomljenović i Tatjanom Petričušić, s naslovom “Zaljubljeno o krimićima, inkriminirajuće o ljubićima”, koja će se održati u utorak, 28. listopada 2025. u 18:30 sati na Odjelu beletristike Gradske knjižnice.

Književna večer u suradnji s Centrom za kreativno pisanje iz Zagreba s autoricama dva najčitanija žanra, krimića i ljubića, uz razgovor o pisanju, o žanrovskoj književnosti, o njihovim romanima (Obiteljska tajna i Obična ljubavna priča), o književnosti i knjigama.

U obilježavanju 180 godina od rođenja Franje Markovića ovaj Mjesec hrvatske knjige posvećujemo književnom stvaralaštvu i razgovorima o knjigama i književnom stvaralaštvu. Svoje će romane predstaviti u razgovoru o tome kako je lako ili teško napisati roman, gdje svoje mjesto u književnosti mogu pronaći novi autori, prviputpisci, što nam znače knjiga i književnost, biramo li mi svoj žanr ili nas on nađe?

Obiteljska tajna – Mirjana Tomljenović

Prvijenac Mirjane Tomljenović donosi pravu detektivsku pustolovinu. Osebujna, inteligentna, pronicljiva i šarmantna istražiteljica Morena Mo od prvih nas stranica uvodi u svoj život, u kojem svaki dan donosi neizvjesnost i postavlja nove izazove. Na putu do otkrivanja istine je i moćna, lažima i intrigama umrežena obitelj Marčana čija je obiteljska povijest prepuna tajni, spletka, pohlepe, borbe za moći i nasljedstvom. Nestanak jedine nasljednice, Sonje Marčana, otvara Pandorinu kutiju iz koje izlaze dugo skrivane tajne.

U ovom izuzetno napetom kriminalističkom romanu prepunom obrata i iznenađenja, Morenu Mo tragovi vode od Hrvatske do Velike Britanije i Kanade. Tko je oteo Sonju? Zašto? Hoće li je pronaći živu? Sve su to pitanja na koja Morena Mo mora pronaći odgovore.

Autorica nas kroz brojne zaplete i neočekivane rasplete vodi na uzbudljivo putovanje, držeći čitatelje u neizvjesnosti do posljednje stranice.

Obična ljubavna priča – Tatjana Petričušić

“Život nije problem koji treba riješiti, već stvarnost koju treba doživjeti“, davno je rekao Soren Kierkegaard. A u stvarnosti života uvijek je i ljubav.

Tatjana Petričušić to zna i osjeća. Napisala je ljubavni roman koji od prve do zadnje stranice opravdava sve razloge za pisanje. Odličnim psihologizacijama likova, vrlo uvjerljivim dijalozima, sjajnom atmosferom, Tatjana ispisuje ljubavnu priču dvoje ljudi u kasnim tridesetima, kada nam se čini da znamo što želimo, vjerujemo da smo na greškama ponešto naučili i gotovo smo sigurni što ne želimo.

Toma i Klara sve to znaju, a ljubav ih svakoga dana, uvijek iznova, podsjeća kako se sve što znaju uvijek može dovesti u sumnju, uzdrmati, ali i pružiti nadu i vjeru da „ljubav ne pobjeđuje, ali je nepobjediva.“

Svatko od nas ima ili zna bar jednog Tomu i jednu Klaru, njihove roditelje, brata, najbolje prijatelje, a ima i par eksponata iz Muzeja prekinutih veza. Tatjana Petričušić napisala je i našu ljubavnu priču, učinila je to baš onako kako bi i sami željeli: uvjerljivo, pametno, inteligentno, duhovito, s puno šarma, ali i puno talenta. Likovi ovog sjajnog ljubavnog romana uronjeni su u svakodnevnicu, satkanu od svih onih važnih i nevažnih zadataka i uloga koje im je život dodijelio. Igraju po pravilima jer nemaju izbora ili ga ne žele imati. Ponekad ih krše iz straha ili znatiželje, a ponekad se ohrabre i zarone ispod površine. Ostaju duže ili kraće ovisno o tome koliko je zraka u plućima. A ispod površine je samo naizgled mrak. Treba napuniti pluća i duboko zaroniti, jer tamo je i ljubav.

Baš ona i onakva kao u ovoj, samo naizgled, običnoj ljubavnoj priči. – Sanja Vučković.