Sutra zatvoren promet zbog proslave sv. Marka Križevčanina

Zbog proslave sv. Marka Križevčanina sutra se, u subotu 7. rujna, za sav promet zatvaraju ulice i trgovi u centru grada. Od 9 do 16 sati promet promet se zatvara: zapadnim i sjevernim kolnikom Trga Josipa Jurja

Strossmayera, istočnim kolnikom Trga Antuna Nemčića, dijelom Ulice Ivana Zakmardija Dijankovečkog od istočnog kolnika Trga Antuna Nemčića do raskrižja s Ulicom Mojsija Baltića i dio Ulice bana Josipa Jelačića od sjevernog kolnika Trga Josipa Jurja Strosmayera do raskrižja s Ulicom Ljudevita Gaja.

Misa na otvorenom na Strossmayerovom trgu počinje u 11 sati.