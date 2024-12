Trgovci i ugostitelji ogorčeni: Suludo je zatvoriti i raskopati centar grada pred blagdane

Ovo je smrt za nas poduzetnike! Tko je pametan došao na ideju da se u prosincu zatvori i raskopa centar grada? Ovakve i slične izjave (a neke nisu za javnu objavu) rekli su nam danas vlasnici i zakupci lokala, trgovina i ugostiteljskih objekata u centru grada na Stossmayerovom i Nemčićevom trgu i u Zakmardijevoj ulici, kao reakciju i komentar na radove na raskrižjima i uređenju biciklističkih staza, zbog kojih je promet zatvoren.

“Nema ljudi. Nitko ne dolazi otkad je promet zatvoren. U odnosu na prošlu godinu u ovo vrijeme, imam osjetan manjak prihoda. Do nedavno nas je radilo petero, sad nas je troje. Ako oni u Gradu misle promet zatvoriti za stalno, i mi možemo zatvoriti i staviti ključ u bravu“, ogorčen je Mario Hudinec, vlasnik Caffe bara Arterija. U ovo doba prošle godine terasa mu je bila puna, na kavu se išlo i rano ujutro prije posla, a sad ih dnevno proda možda tridesetak. Nije mu jasno zašto je Strossmayerov trg i dalje zatvoren za promet budući da su radovi na izdizanju zebre kraj Erste banke gotovi. “Barem da puste promet do Jelačićeve, rasteretio bi se i ostatak grada, a nama bi se popravio promet“, kaže. Ništa bolje nije ni na Adventu. Ugostitelji su zakupili kućice, zaposlili radnike, a prometa skoro da i nema.

Do trgovine Panda u Zakmardijevoj više se skoro uopće ne može. Potpuno je raskopana ulica od crkve sv. Ane pa sve do raskrižja “kod Šaška” pa je do Ljiljane Perharić teško doći i pješacima. “Nemam ništa protiv da grad bude ljepši, ali ovo se nije trebalo raditi baš u prosincu. Nama trgovcima je ovo doba godine kad uvijek bolje poslujemo, a sad se do nas ne može. Evo jučer je jedna mušterija došla, a inače bi prodavali po petnaestak pari obuće u ovo vrijeme”, rekla nam je Ljiljana Perharić, vlasnica trgovine Panda. Obuću kupuju i ljudi koji se teže kreću, moraju je probati i netko ih mora dovesti do trgovine, a to je sad nemoguće.

Ni drugi trgovci i ugostitelji ne da nisu oduševljeni ovim prosinačkim radovima, već ideju da se grad raskopa uoči blagdana, kad je uobičajeno povećana potrošnja i nadoknađuju eventualne minuse kroz godinu, smatraju suludom. Niti jedan od njih, a obišli smo ih sedam, ne podržava najavljenu ideju da bi se promet u centru grada uskoro mogao potpuno zatvoriti. “Nitko nas ništa nije pitao, dovedeni smo pred gotov čin“, rekao je jedan od vlasnika lokala. Kao nagradu za blagdane dobili su i obavijesti da do kraja godine moraju uskladiti reklame na pročeljima s Odlukom o komunalnom redu. To znači da postojeće reklame moraju ukloniti ako ne odgovaraju novom gradskom propisu i naručiti nove. Za trgovce i ugostitelje to je dodatan trošak, a na zaradu u prosincu, očito, ne mogu računati.