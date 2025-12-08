Večeras književna večer s Julijanom Matanović i Pavlom Pavličićem

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci organiziraju književnu večer s gostima književnicima Julijanom Matanović i Pavlom Pavličićem. Književna večer će se održati u ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 18:30 sati u Gradskoj knjižnici, a ulazak je slobodan.

Pavao Pavličić, hrvatski književnik, književni povjesničar i filmski scenarist (Vukovar, 16. VIII. 1946). Diplomirao je komparativnu književnost i talijanski jezik 1969. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1974. doktorirao radom iz metrike stiha, a od 1970. do umirovljenja 2016. radio na Odsjeku za komparativnu književnost (od 1985. kao redoviti profesor); 2017. izabran je u zvanje profesor emeritus. Od 1997. redoviti je član HAZU-a. Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (2015).

Matanović, Julijana, hrvatska književnica i književna povjesničarka (Gradačac, BiH, 6. IV. 1959). Diplomirala je jugoslavistiku na Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski fakultet) u Osijeku 1982., gdje je bila zaposlena 1982–93; od 1994. do odlaska u mirovinu 2018. radila je na Odsjeku za kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1998. doktorirala temom o povijesnome romanu u hrvatskoj književnosti XX. st. Od 2021. urednica je književnoga časopisa Republika.