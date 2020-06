Izložbom Darka Markića otvara se Drugo križevačko likovno ljeto

U sklopu Drugog križevačkog likovnog ljeta Gradski muzej Križevci danas, 23. lipnja 2020. u 19 sati u Likovnoj galeriji otvara izložbu koprivničkog akademskog slikara Darka Markića.

Nova serija radova „Landscape“ sastoji se od preko 30 slika u mediju ulja na platnu. U ovom se ciklusu vraćam apstraktnom slikarstvu pokušavajući doći do početne točke, elementarnih poteza kroz meditativno posvećivanje jednom motivu: drvetu, krošnji, listu. Pri tom ne oponašam prirodu već njene vrijednosti i učinke prenosim u strukturu slike. Gotovo zenovski, nježnim potezima kistom i spontanom slikarskom gestom stvaram intimističke delikatne prizore koji prenose svjetlo, lelujavi pokret, lahor. Bježim od impasta i prenaglašene gestualnosti, slike završavam glatkim slojem te težim koncentriranju na ono suštinsko u motivu.

Pristupajući ponovno slikarstvu opušteno, ali posvećeno, odlaženjem u gotovo potpuno apstrahiranje, gradim i naznačavam suptilne prostore koji se stvaraju kad pokušavamo uhvatiti bit nekog motiva, bit promatranog. Slike podsjećaju na tzv. apstraktne pejsaže. Nijedan od prikazanih pejzaža ne možemo, naravno, geografski smjestiti, ja ih doživljavam kao krajolik svih krajolika, predstavljen kroz ekstremno kadrirane krošnje stabala.

Izložba se može pogledati svaki radni dan od 10 do 13 sati, utorkom i četvrtkom od 18 do 20 sati, subotom od 10 do 12 sati, nedjeljom zatvoreno.

Kustosica izložbe: Tanja Špoljar

Darko Markić (1983., Vukovar) nakon završene srednje škole Primijenjene umjetnosti i dizajna upisao je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao je 2006. godine u klasi profesora Ante Kuduza, a pod komentorstvom profesora Igora Roncevica. Izlagao je na šest samostalnih i pedesetak skupnih izložbi. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja za slikarstvo. Osim slikarstvom bavi se i pedagoškim radom kao ucitelj likovne kulture. Živi i radi u Koprivnici.