Najbolji u sportu 2025.: evo tko je nagrađen u Koprivničko-križevačkoj županiji

U koprivničkom Domu mladih jučer je, u organizaciji Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije, upriličena svečanost na kojoj su dodijeljena priznanja najuspješnijim sportašicama i sportašima, najboljim ekipama te istaknutim sportskim djelatnicima s područja Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu.

Na početku programa prisutnima se obratio predsjednik Zajednice Stanislav Lovković, zahvalivši Županiji na kontinuiranoj suradnji i potpori sportu te čestitavši nagrađenima na postignutim rezultatima. Posebno je naglasio kako su sportaši svojim uspjesima na domaćim i međunarodnim natjecanjima dostojno promovirali županiju i potvrdili njezin sportski ugled.

Prigodnim riječima obratio se i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić koji je naglasio kako sport okuplja, jača naš identitet i pokazuje koliko Hrvatska može biti snažna kada djelujemo zajedno.

Župan Tomislav Golubić čestitao je nagrađenim sportašima na zapaženim rezultatima ostvarenima na domaćim i međunarodnim natjecanjima, naglasivši kako njihovi uspjesi predstavljaju snažan poticaj mladima za uključivanje u sport. Tom je prigodom izrazio i zahvalnost trenerima na predanom radu i kontinuiranoj podršci koju pružaju sportašima.

U kategoriji sportašice s invaliditetom najuspješnija u 2025. godini je Iva Šola iz Športske udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije „Podravina“, dok je u kategoriji sportaša s invaliditetom priznanje pripalo Ivici Ferenčiću, također članu Športske udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije „Podravina“.

Najuspješnija ženska sportska ekipa osoba s invaliditetom je ženska ekipa paraviseće kuglane Parasportskog saveza KKŽ u sastavu Sanja Mačković, Nadica Mesar, Nikolina Foogle, Grozdana Habdija i Ksenija Cari, dok je u muškoj konkurenciji najuspješnija Športska udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije „Podravina“ za koju nastupaju Iva Šola, Ivica Ferenčić, Ivica Molnar, Marijan Črneli i Darko Broles, uz trenere Ljiljanu Picer i Željka Orehovca.

U kategoriji najuspješniji sportaš nagrađen je Dorijan Jakopanec iz Jet Ski kluba „RACER“ Koprivnica, dok su nominirani Josip Benko (Hrvački klub „PODRAVKA“ Koprivnica), Karlo Gršić (Motociklistički klub „KRIŽEVCI“ Križevci), Viktor Lovreković (Ronilački klub „ŠODERICA“ Koprivnica) i Jurica Marović (Jet Ski klub „RACER“ Koprivnica). U kategoriji najuspješnija sportašica priznanje je pripalo Luciji Bešen iz Rukometnog kluba „PODRAVKA“ Koprivnica, dok su nominirane Dora Ćolić (Atletski klub „KOPRIVNICA“), Antonela Lončarić (Hrvački klub „PODRAVKA“ Koprivnica), Magdalena Nemec (Gimnastički klub „KOPRIVNICA“) i Elena Prka (Twirling klub „KOPRIVNICA“).

U kategoriji perspektivni sportaš nagrađen je David Šemovčan (Hrvački klub „PODRAVKA“ Koprivnica), a nominirani su Petar Koluder (Ronilački klub „ŠODERICA“ Koprivnica), Lovro Matovina (Badmintonski klub „HARTMANN“ Koprivnica), Karlo Sačarić (Streljački klub „Križevci – 1252“ Križevci) i Tin Trešćec (Ronilački klub „ŠODERICA“ Koprivnica). U kategoriji perspektivna sportašica najuspješnija je Lana Pezić (Hrvački klub „PODRAVKA“ Koprivnica), dok su nominirane Marija Belčić (Plivački klub „CERINE“ Koprivnica), Katja Gregurić (Rukometni klub „PODRAVKA“ s.d.d. Koprivnica), Korina Krog (Sportski plesni klub „RITAM“ Koprivnica) i Lora Mader (Sportski kuglački klub „PODRAVKA“ Koprivnica).

U ekipnim kategorijama perspektivnih uzrasta, najuspješnija ženska ekipa je U-17 ekipa Hrvačkog kluba „PODRAVKA“ Koprivnica, dok je u muškoj konkurenciji najuspješnija ekipa Streljačkog kluba „KRIŽEVCI – 1252“. U kategoriji ženska sportska ekipa najuspješnija ženska sportska ekipa je seniorska ekipa Rukometni klub „PODRAVKA“ s.d.d. KOPRIVNICA, dok je najuspješnija muška sportska ekipa u 2025. godini seniorska ekipa Brzinci Motociklističkog kluba “KRIŽEVCI“.



Najuspješniji trener u 2025. godini je Dragutin Sačarić iz streljačkog kluba „KRIŽEVCI – 1252“, dok je titula zaslužnog sportskog djelatnika pripala Miroslavu Posavcu, u ime svih nagrađenih prisutnima se zahvalila direktorica RK Podravka Vlatka Mihoci.