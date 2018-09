Nekad zajedno u školskim klupama, danas pokrenuli kreativni studio za kulinarske sadržaje

INTERVJU Krajem kolovoza lansiran je Flavorific, novi brand iza kojeg se krije kreativni studio za kulinarske sadržaje, koji je u Zagrebu pokrenulo dvoje Križevčana – Ana Car (33) i Darko Kontin (32). Kontin je jedan od najpoznatijih hrvatskih gastro blogera, po struci diplomirani ekonomist s poduzetničkim iskustvom u turizmu i IT-u, a Car je diplomirana informatičarka i projektna menadžerica u jednoj od najpoznatijih hrvatskih agencija za razvoj i dizajn softvera. S Anom smo razgovarali o novom poslovnom izazovu, križevačkim korijenima i važnosti cjeloživotnog učenja.

Za početak, s obzirom na svestranost vaših angažmana, molim vas predstavi se čitateljima u nekoliko rečenica.

Zovem se Ana Car, iako me moji križevački prijatelji bolje znaju po djevojačkom prezimenu Stručić. Više od 10 godina radim u IT industriji kao Project Manager, a zadnje tri godine radim u Infinumu – jednoj od najpoznatijih hrvatskih agencija za razvoj i dizajn softvera.

Ovisno o poslovnim potrebama, živim na relaciji između San Francisca i Zagreba, a često dođem i u Križevce (ili preciznije, u Svetu Helenu) kod mame na sarmu. Osim velike ljubavi prema gadgetima, internetu i novim tehnologijama, oduvijek jako volim i hranu tako da danas eto vodim kreativni studio koji uspješno spaja ta dva moja interesa.

Unazad nekoliko tjedana na Instragramu predstavljate Flavorific, nedavno ste lansirali i web, o čemu se radi?

Flavorific je Culinary Creation & Photography studio osnovan s ciljem da klijentima nudimo zaokruženu uslugu kreiranja kulinarskih sadržaja. Znači od osmišljavanja i testiranja originalnih recepata, do stiliziranja hrane i setova, pa onda kreativne foto i video produkcije, rješavamo našim klijentima sve potrebe za kvalitetnim marketinškim sadržajem. Zanimljivo je možda i ispričati kako je Flavorific studio nastao sasvim slučajno, iz jedne vrlo uspješne suradnje između Infinuma i Darka koja je započela prije godinu dana.

Infinum je softverska tvrtka i nikad se nismo bavili produkcijom sadržaja niti nam je bilo u planu osnovati studio koji se time bavi. U jednom trenutku počeli smo razvijati softver za jednog velikog svjetskog proizvođača kućanskih aparata. Razvili smo im mobilnu aplikaciju, spojili kućanske aparate s mobitelom… i onda im je nedostajala zadnja karika u tom lancu – sadržaj za tu mobilnu aplikaciju i krajnje korisnike njihovih kućanskih aparata.

Bili su jako zadovoljni s našom suradnjom i tražili su nas da im mi riješimo i taj zadnji dio produkcije sadržaja. Mi smo se malo nećkali oko toga, jer nikad to nismo radili. Imamo firmu punu developera, dizajnera, testera, project managera… ali nemamo ni jednog kuhara, stilista, blogera, fotografa, to je sasvim drugi biznis. Da ne kažem kako u tom trenutku nismo imali ni opremu ni studio u kojem bi to sve radili.

Srećom, ništa od toga nas nije pokolebalo. Kontaktirali smo Darka za suradnju, okupili ekipu kuhara, stilista i fotografa, iznajmili prostor, opremili studio i krenuli u pilot projekt. U zadnjih 9 mjeseci napravili smo preko 400 originalnih recepata, a fotografije sad već brojimo u tisućama. Projekt je bio izrazito uspješan, klijent je bio jako zadovoljan sadržajem koji smo producirali što nam je samo dalo potvrdu da je ovo nešto što bi moglo prerasti okvire samo jednog projekta i postati samostalan studio.

Smatrate li se startupom i planirate li tražiti financijsku potporu kroz natjecanja, inkubatore i akceleratore?

Nisam nas do sad smatrala startupom, iako vjerojatno po definiciji jesmo upravo to. Međutim, ne planiramo u ovom trenutku tražiti financijsku potporu kroz natjecanja, inkubatore i akceleratore. Mislim da nismo dobar fit za to. Ne mijenjamo svijet i ne nudimo ništa disruptivno, već smo samo prepoznali potrebu na tržištu za kvalitetnim sadržajem koji se vrti oko hrane, pića, kućanskih aparata i tako smo se organizirali. Infinum je trenutno naš glavni i jedini investitor i sada smo potpuno fokusirani na klijentske projekte i širenje na tržištu.

Na webu je već naveden respektabilan popis klijenata, kakve usluge traže i kakva rješenja trebaju od vas?

Usluge i rješenja koja nas klijenti traže su raznolika. Za neke klijente radimo originalne recepte gdje imamo dosta kreativne slobode što se tiče odabira namirnica i nutritivnih vrijednosti. Radili smo recepte koji su imali strogo definirane parametre od toga koliko namirnica smijemo upotrijebiti, koliko porcija mora točno ispasti, morali smo u gram paziti na količinu šećera, koristiti namirnice koje imaju određene vitamine i slično. Neke recepte smo morali testirati na fokus grupama pa bi dalje u snimanje išli samo oni koji su bili prihvaćeni. Što se fotografija tiče, radili smo i klasične studijske product fotografije, ali s twistom – levitirali smo tostere, miksere i boce s pićem, zapalili smo limenku s energetskim pićem, bacali smo burgere u zrak… cilj nam je uvijek napraviti nešto malo drugačije, nešto zanimljivo, nešto što će ljudi zapaziti.

Trenutno smo i jedini studio u Hrvatskoj koji radi produkciju cinemagrapha. Cinemagraph je jedan jako zanimljiv novi format koji se pojavio prije nekoliko godina u Americi, a koji sad polako dolazi i kod nas. Radi se kombinaciji fotografije i videa, odnosno to je slika s pojedinim “oživljenim” dijelovima. Cinemagraph izaziva taj određni faktor oduševljenja kod publike i samim time podiže reach i engagement na društvenim mrežama i do 60%. Kod tog formata je posebno to što naglasak možete staviti na onaj dio slike koji želite posebno istaknuti ili koji je klijentu bitan. Tako smo radili npr. cinemagraphe gdje kava neprestano teče u šalicu ili med lagano kaplje s levitirajućih vafli. Ljudi jako vole kad izvedete takav neki štos s fotografijom umjesto klasične fotke proizvoda na stolu. Iako radimo i takve klasične stvari, najviše volimo kad se možemo igrati s malo drugačijim konceptima.

Hrana je jako vizualan medij i izaziva u ljudima taj neki “feel good” osjećaj. Evocira uspomene i nostalgiju, a osim vizualne komponente, vrlo je emotivan medij i zato je kulinarski sadržaj kao marketinška strategija jako zanimljiv širokom broju klijenata. Od proizvođača i distributera kućanskih aparata, kuhinja, posuđa, hrane, pića, preko restorana, fast-food lanaca, cateringa, trgovačkih lanaca, pa sve do fitness industrije, svi oni u nekom trenutku trebaju atraktivan sadržaj koji priča neku dobru i emotivnu priču kroz koju se onda širi doseg do potencijalnih kupaca i korisnika.

Koliko vas je trenutno uključenih u projekt, kakvi su planovi za širenje i koje profile zaposlenika trebate?

Trenutno nas ima petero stalno uključenih u projekt – Darko u ulozi kreativnog direktora i glavna kreativna sila iza svih naših kreacija, Luka Travaš je naš glavni fotograf i snimatelj, majstor vrhunske rasvjete i paljenja vatre na setu, Vedran Bošković, kulinarski majstor i vlasnik bloga https://zacinjenosljubavlju.wordpress.com/, Lidija Šeatović, stilistica, influencerica i autorica bloga http://www.mylittlezagreb.com/, a ja sam voditeljica studija, koordiniram posao i brinem se da su svi sretni i zadovoljni. Tu je još i ekipa iz Infinuma na čiji support možemo računati u svakom trenutku, bilo da se radi o dizajnerima, developerima ili managementu.

Kako raste opseg projekata i suradnji, tako raste i naša potreba za novim suradnicima. U pravilu su to stilisti, blogeri, kulinarski entuzijasti, fotografi, tj. svi oni koji imaju u sebi određenu kreativnu crtu i entuzijazam za rad u domeni kulinarskih kreacija. Nije nam uopće bitno formalno obrazovanje, samo i isključivo ljubav prema poslu i velika kreativnost.

Oboje ste rodom iz Križevaca, otkad se poznajete i jeste li surađivali prije pokretanja studija Flavorific?

Darko i ja smo išli skupa u isti razred u gimnaziji (pozdrav razrednici Željki Kržek Novosel), tako da se poznajemo više od 15 godina. Nakon srednje škole i on i ja smo otišli svaki u svojem smjeru, ali zahvaljujući internetu i modernim tehnologijama u obliku Twittera, Facebooka i Instagrama ostali smo u kontaktu.

Prije nego što smo ga kontaktirali za suradnju u Infinumu, nismo ništa radili skupa, međutim ja sam njega i njegov kulinarski put cijelo vrijeme pratila na Instagramu i Darkovoj Web Kuharici, tako da nisam uopće sumnjala da smo anagažirali pravu osobu za suradnju.

Posljednjih godinu dana Križevce vodi pomlađena, nestranačka ekipa, što biste im savjetovali za razvoj grada?

Baš mi je jako drago vidjeti da grad vodi netko iz naše generacije, mislim da je to za Križevce super i da će ova pomlađena ekipa sigurno gurati stvari u pravom smjeru. Teško mi je savjetovati nešto pametno s obzirom da sam u životu vodila samo IT projekte i sada vodim kreativni studio, a to se sigurno dosta razlikuje od vođenja jednog grada.

Univerzalno pravilo kojim se osobno vodim u životu je da se promjena na treba bojati i da se nekad treba baciti na glavu, probati napraviti nešto novo i drugačije, odvažiti se u nečemu u čemu možda nemate iskustva – jer što je najgore što se može dogoditi? A obično se iz takvog stava izrode super stvari. Ni Flavorifica ne bi bilo da nismo upravo tako pristupili problemu.

Na kraju, imate li kakvu poruku za mlade, po pitanju školovanja, dodatnih edukacija, kako realizirati ideju?

Iako mislim da je školovanje bitno, sigurno nije presudno za uspjeh u životu. Ono što je presudno je da nešto radite i mimo službenog obrazovanja. Bilo što što vas čini sretnim. To može biti ili programiranje ili igranje igrica ili dizajniranje ili pisanje bloga ili snimanje vloga ili uzgajanje borovnica na gruntu… Danas su informacije dostupnije nego ikad, čitajte puno (ali kritički i pametno), probajte nešto naučiti i sami, nemojte se bojati nešto započeti čak i ako nije dobro u početku (ništa nije dobro iz prve). Čak i ako sve što ste zamislili propadne, nešto ćete iz toga naučiti, imat ćete iskustvo za sljedeći pokušaj.

Nemojte biti letargični i misliti da se ništa ne može. Nemojte biti cinični i negativni prema zemlji u kojoj živite, sigurna sam da je to najveća boljka nas Hrvata. Budite drugačiji i probajte usvojiti stav da nijedan problem nije nerješiv ako se dovoljno jako trudite. Što je najgore što se može dogoditi? A najbolje što će se dogoditi je da ćete iz svih takvih situacija izaći kao bolje, pametnije i daleko uspješnije osobe nego da nikad ništa niste riskirali.