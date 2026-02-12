„Dohvati svemir“ stiže u Strmec: kazališna predstava i predavanje o svemiru za djecu

U ponedjeljak, 16. veljače, od 10:00 do 11:40 sati, u Društvenom domu Strmec održat će se edukativno-kazališni program za djecu pod nazivom „Dohvati svemir“, koji na jedinstven način spaja umjetnost i znanost.

Program započinje kazališnom predstavom u trajanju od približno 55 minuta, nakon koje slijedi interaktivno predavanje astrofizičara Filipa Šterca. U drugom dijelu susreta djeca će, kroz razgovor i zanimljive primjere, imati priliku bolje razumjeti svemirske pojave, planete i znanstvene koncepte prikazane u predstavi.

Predstava „Dohvati svemir“ autorski je projekt glumaca Martine Čvek Brkić i Krune Bakote, uz kreativnog producenta Paška Vukasovića, a realizirana je u suradnji Boom!teatra i Zvjezdarnice Zagreb. Kroz humor, dinamičnu igru i maštovitu scenografiju, mlada publika upoznaje čudesni svijet Sunčeva sustava i prostranstava svemira.

Radnja prati sestru i brata, Zvijezdanu i Darka, koji u vlastitom domu otkrivaju svemirski brod. Uz pomoć simpatičnog robota Date kreću na nezaboravno putovanje svemirom. Tijekom avanture saznaju što su Perzeidi, koji je planet poznat kao Zemljina „zla blizanka“, koji se planet najbrže okreće, što kriju Saturnovi prstenovi te što bi se dogodilo kada bismo se približili crnoj rupi.

Nakon izvedbe slijedi razgovor s publikom, tijekom kojeg Filip Šterc dodatno pojašnjava znanstvene pojmove i odgovara na dječja pitanja, potičući njihovu znatiželju i interes za astronomiju.

Program je namijenjen učenicima od 3. do 6. razreda osnovne škole, ali jednako može biti zanimljiv i roditeljima. Organizatori pozivaju škole, učitelje i obitelji da se pridruže i zajedno zakorače u svijet svemirskih otkrića.

Događanje organizira Astronomsko društvo Perzeidi u suradnji s partnerima, a provodi se u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, koji ima za cilj približiti znanstvene i svemirske teme djeci i mladima na kreativan i pristupačan način.