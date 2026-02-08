Košarkašima Radnika uvjerljiva pobjeda u Varaždinu

Košarkaši križevačkog Radnika stigli su u sklopu 14. kola Druge muške lige „SJEVER“ do nove pobjede. S uvjerljivih 104-51 nadvisili su momčad Varaždina u dvoboju u kojem je pobjednika bio izvjestan i prije početka utakmice.

Već nakon prve četvrtine, Radnik je imao uvjerljivu prednost i trener Matoić dao je ozbiljnu minutažu svim igračima.

Radnik je jedina neporažena momčad lige, a u sljedećem kolu ugostit će mladu i potentnu momčad Grafičara iz Ludbrega. Utakmica se igra u subotu 14. veljače s početkom u 16.00 sati (Dvorana Osnovne Škole Ljudevita Modeca – Potočka ulica 26).

KK ”VARAŽDIN” Varaždin – KK ”RADNIK” Križevci 51 : 104 (13:30, 9:20, 12:34, 17:20)

Dvorana “Graberje” u Varaždinu Datum: 7.2.2026.

SUCI: Marko MILKOVIĆ (Varaždin), Velimir HIRŠ (Varaždin), Viktor DIVJAK (Varaždin)

OPUNOMOĆENIK: Ana PEUČIĆ (Varaždin)

KK ”VARAŽDIN”: Štiber L. 2, Belošević M. 5, Dolenc F. 5 (1×3), Čović R. (cap.) 6, Pešić A. 9, Jetishi

R. -, Martinez A. 4 (1×3), Mikulić M. 9 (3×3), Miko F. 2, Ivanković L. 9; TRENER:

Jakšić I.

KK ”RADNIK”: Filipović P. 0, Brkić J. 8, Gunjina J. 13 (1×3), Valenti F. 14, Gužvinec F. 3 (1×3),

Fržović L. 13 (3×3), Svoboda I. (cap.) 10 (2×3), Matoić. M. 4, Cindrić P. 19 (1×3),

Mileković I. 3 (1×3), Beljo J. 7 (1×3), Bolčić R. 10 (2×3); TRENER: Matoić T.