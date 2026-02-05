Osumnjičeni 54-godišnjak oštetio trgovačko društvo za više od 100.000 eura

Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 54-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju“, „Utaja poreza ili carine“ i „Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga“.

Sumnja se da je osumnjičeni kao direktor trgovačkog društva s područja Koprivničko-križevačke županije počinio kazneno djelo „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju“, na način da je od travnja 2022. godine do svibnja 2024. godine s računa trgovačkog društva neosnovano u više navrata podigao novčana sredstva te vršio plaćanja karticom trgovačkog društva, a koja novčana sredstva nisu utrošena u poslovne svrhe.

Također, sumnja se da je osumnjičeni u prosincu 2024. godine vozilo u vlasništvu trgovačkog društva prodao fizičkoj osobi, a novčani iznos od prodaje vozila nije uplatio na žiro račun društva, već ga je zadržao za sebe.

Opisanim radnjama osumnjičeni je oštetio trgovačko društvo za više od 100.000 eura.

Također, sumnja se da je osumnjičeni počinio kazneno djelo „Utaja poreza ili carine“, na način da od svibnja do prosinca 2022. godine s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza, nije izdavao račune za predujmove primljene od drugog trgovačkog društva na temelju sklopljenog ugovora o kupovini za nabavu robe, te po istima nije iskazao niti platio obvezu poreza na dodanu vrijednost, čime je oštetio državni proračun Republike Hrvatske za 7.897,00 eura.

Sumnja se i da je osumnjičeni od siječnja 2022. do prosinca 2024. godine vodio poslovne knjige tvrtke na način da je otežana preglednost poslovanja i imovinskog stanja trgovačkog društva.

Zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.